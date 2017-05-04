Суд над Януковичем отложили по просьбе его защиты

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Виктор Янукович во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону 11 марта 2014

Оболонский районный суд Киева, где в четверг началось предварительное заседание по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, решил предоставить обвиняемому возможность принять участие в слушаниях в режиме видеоконференции. В слушаниях объявлен перерыв до 18 мая.

Украинские власти обвиняют Януковича в государственной измене. Минимальное наказание по этой статье составляет десять лет лишения свободы, однако, как заявил на брифинге прокурор Виктор Кравченко, обвинение намерено требовать для подсудимого пожизненного заключения.

"Наивысшая степень наказания - это пожизненное лишение свободы. В связи с тем, что обвиняемый и подозреваемый Янукович во время досудебного расследования не признал свою вину, сторона обвинения будет ходатайствовать только о наивысшей мере наказания", - сказал прокурор.

Одним из главных доказательств по делу является обращение Януковича к российским властям 1 марта 2014 года с просьбой о вводе войск на Украину.

Экс-президента судят заочно - в 2014 году он бежал в Россию, где ему предоставили временное убежище.

Об участии Януковича в заседании при помощи видеосвязи ходатайствовала сторона защиты. Судья Владислав Девятко удовлетворил просьбу адвокатов экс-президента.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Виталий Чуркин 4 марта 2014 года в Совбезе ООН показывал письмо Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска на Украину

Бывший президент и его защита отрицают обвинения, а также называют заочный процесс незаконным.

Как заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, личное участие экс-президента в судебном процессе по делу о госизмене невозможно, "поскольку у государства нет возможности обеспечить его безопасность".

"Такие действия приводят к невозможности участия нашего клиента лично на судебном процессе, и свидетельствуют о необходимости дистанционного процесса", - цитирует Сердюка РИА Новости.

В среду стало известно, что Интерпол исключил Виктора Януковича из списка лиц, объявленных в международный розыск. В прокуратуре Украины считают, что это решение связано с пробелами в законодательстве и требованиями Интерпола - для объявления лица в розыск необходимо решение суда о содержании под стражей, а не о приводе в суд для избрания меры пресечения.

По мнению прокуратуры, решение Интерпола не повлияет на процесс над Януковичем.

Дело в отношении бывшего президента Украины было передано в суд 14 марта 2017 года.

В генпрокуратуре Украины утверждают, что получили неопровержимые документальные доказательства государственной измены Януковича. Одним из этих доказательств, по версии обвинения, является обращение экс-президента к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой ввести войска на украинскую территорию.

Верховная рада отстранила Януковича от должности 22 февраля 2014 года, когда он бежал в Россию после массовых народных выступлений на киевском Майдане.

В то время Москва не признавала новую украинскую власть, а законным президентом Украины считала Януковича.

4 марта 2014 года на заседании Совбеза ООН посол России Владимир Чуркин показал и зачитал письмо от Януковича в адрес Путина с просьбой ввести войска.

Впоследствии генпрокуратура Украины получила из ООН фотокопию письма Януковича.

1 марта 2014 года Совет Федерации России дал президенту Владимиру Путину санкцию на применение войск на территории Украины.

Во время обсуждения этого вопроса председатель комитета по конституционному законодательству Александр Клишас заявил, что Янукович обратился к верхней палате российского парламента и поддержал всестороннюю помощь и защиту жителей Крыма.

"Это обращение является для нас достаточным основанием, чтобы поддержать обращение президента Владимира Путина, которое поступило к нам", - подчеркнул тогда Клишас.

Однако в 2017 году в администрации Путина и в Совете Федерации заявили, что не получали письмо от Виктора Януковича об использовании российских войск на территории Украины.

Такой официальный ответ от Москвы украинская прокуратура получила в начале марта 2017 года.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Интересы Виктора Януковича представляет адвокат Виталий Сердюк

16 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что в администрации президента не получали официального письма от Януковича.

От комментариев по поводу письма, которое Чуркин демонстрировал на заседании Совбеза ООН, Песков воздержался. "Этого я не знаю", - ответил пресс-секретарь Путина.

Виталий Чуркин умер в США 20 февраля 2017 года.

Image caption Виктор Янукович уже участвовал в судебных слушаниях по видеосвязи

Между тем факт обращения к Владимиру Путину с просьбой об использовании российских войск на Украине подтверждал лично Янукович.

"Документ этот действительно был, было эмоциональное решение каким-то образом повлиять на наступления незаконных военных формирований, на насилие в Донбассе", - сказал он на пресс-конференции в Ростове-на-Дону в ноябре 2016 года.

Факт обращения Януковича с просьбой о военной помощи не скрывал и сам Путин.

"Как вы знаете, у нас есть прямое обращение действующего и легитимного, как я уже сказал, президента Украины Януковича об использовании вооруженных сил для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины", - заявил российский президент в беседе с журналистами 4 марта 2014 года.