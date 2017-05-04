Заклятый враг советской армии Хекматияр вернулся в Кабул

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Гульбеддин Хекматияр был премьер-министром Афганистана в середине 1990-х годов

Бывший полевой командир, лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр вернулся в Кабул через восемь месяцев после подписания мирного соглашения с афганским правительством.

Хекматияр выехал в столицу из Джелалабада под усиленной охраной, его автоколонну сопровождали вертолеты афганской армии.

В четверг он планирует встретиться с президентом Ашрафом Гани, а в пятницу провести молитву в главной мечети Кабула.

Хекматияр - одна из самых противоречивых фигур в афганском обществе. Он получил известность в 1980-е годы во время войны с советской армией, введенной в Афганистан для поддержки ставленника Москвы Бабрака Кармаля.

Хекматияр возглавлял одну из двух крупнейших по численности группировок моджахедов, которая вела активные боевые действия против советской армии и афганских правительственных сил.

После вывода советских войск и падения правительства Наджибуллы Хекматияр развернул ожесточенную борьбу за контроль над Кабулом с другими конкурирующими группировками моджахедов, в первую очередь с лидером Исламского общества Афганистана Бурхануддином Раббани и его правой рукой Ахмад Шахом Масудом.

Результатом военного противостояния бывших союзников стало разрушение многих зданий в столице и гибель нескольких тысяч жителей, из-за чего за Хекматияром закрепилось прозвище "Мясник Кабула".

В середине 1990-х годов Хекматияр занимал пост премьер-министра Афганистана, но с приходом к власти талибов в 1996 году бежал из столицы. В 2003 году США объявили его террористом, обвинив в поддержке "Аль-Каиды" и "Талибана", с которыми он, впрочем, тоже воевал.

Сейчас Хекматияр возглавляет группировку "Хезб е-Ислами" - второе по величине военизированное формирование в стране.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В годы советского вторжения в Афганистан Хекматияр координировал действия моджахедов с территории соседнего Пакистана (архивное фото 1987 года)

Возвращение Хекматияра в Кабул стало возможным после того как ООН по просьбе афганского правительства сняла с него санкции.

В сентябре 2016 года лидер моджахедов и власти Афганистана заключили мирное соглашение, которое предусматривает амнистию в отношении него и его боевиков в обмен на поддержку афганской конституции и обещание расформировать боевое крыло своей организации.

США приветствовали это соглашение. Надежда заключается в том, что Хекматияр может повлиять на неподконтрольных правительству полевых командиров, которые некогда воевали под его знаменами, и усадить их за стол переговоров.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Далеко не все афганцы уверены, что возвращение Хекматияра поможет преодолеть разногласия в обществе

Критики возвращения Хекматияра напоминают о тысячах ракет и снарядов, которые он обрушил на Кабул в ходе гражданской войны в 1990-х годах, за что многие афганцы до сих пор его не простили.

Противники соглашения с Хекматияром считают, что движение "Талибан" вряд ли прислушается к его призывам к мирным переговорам, особенно если оно почувствует слабость афганского правительства. "У Хекматияра недостаточно сторонников и плохая репутация", - сказал в беседе с Рейтер житель Кабула.

Опасения вызывают и призывы Хекматияра к централизации правительства, которые, по выражению одной из афганских газет, "направлены на доминирование одной этнической группы".

Как и президент Гани, Хекматияр - пуштун, поэтому его возвращение в страну может стать тревожным сигналом для представителей других народностей Афганистана - таджиков, узбеков, хазарейцев, отмечают афганские СМИ.