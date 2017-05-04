Адвокат: ФСИН не запрещала Навальному выезжать за границу

Правообладатель иллюстрации EVGENY FELDMAN FOR "THIS IS NAVALNY" PROJECT Image caption Российские врачи советуют Навальному лечить обожженный зеленкой глаз за рубежом

Адвокат Вадим Кобзев, представляющий интересы оппозиционера Алексея Навального, подтвердил, что ФСИН попросила политика не выезжать из России несмотря на получение загранпаспорта, но отметил, что юридически эта просьба Навального ни к чему не обязывает.

По словам Кобзева, ему позвонила глава уголовно-исполнительной инспекции, в которой оппозиционер регулярно отмечается как условно осужденный, и потребовала, чтобы политик "не смел выезжать" из России.

"Никакой юридической силы требования, рекомендации, разъяснения начальницы инспекции, которые даны в устной форме по телефону, не имеют", - отметил Кобзев в разговоре с Русской службой Би-би-си.

"По приговору суда, он должен являться к ним и отмечаться два раза в месяц, он отмечается. Если его выезд за рубеж не будет совпадать с необходимостью являться, их ни в чем уведомлять не нужно", - добавил он.

При этом Кобзев считает, что "цель инспекции, конечно, его не выпускать, потому что за всю историю деятельности у них не было случая, чтобы заключенный ездил за границу".

Несколько часов назад Алексей Навальный сообщил о том, что получил обратно свой загранпаспорт, который до этого находился у Федеральной миграционной службы, и теперь может поехать за границу для лечения глаза.

27 апреля Навальному плеснули зеленкой в лицо - уже во второй раз за время президентской кампании, которую он ведет, открывая предвыборные штабы в регионах России. Зеленка, возможно, была смешана с какой-то еще едкой жидкостью - она вызвала химический ожог глаза.

Согласно последнему обследованию, правый глаз политика видит всего 15% от нормы, сообщил он в своем блоге. Российские врачи советуют Навальному отправиться лечиться за рубеж.