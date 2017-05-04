Прокуратура подтвердила возбуждение дела о нападении на Навального

Правообладатель иллюстрации EVGENY FELDMAN FOR "THIS IS NAVALNY" PROJECT Image caption "Побои" - самая мягкая из статей, по которым могли возбудить дело: у Навального серьезно поврежден глаз.

Московская полиция возбудила уголовное дело в связи с нападением на оппозиционера Алексея Навального, в ходе которого его облили зеленкой, подтвердили Русской службе Би-би-си в прокуратуре Москвы.

По словам руководителя пресс-службы ведомства Елены Россохиной, дело возбуждено по статье о побоях. Его завели еще 29 апреля - то есть через два дня после самого нападения.

Россохина добавила, что прокуратура Москвы осуществляет надзор за расследованием уголовного дела и, изучив материалы, признала его возбуждение обоснованным.

Адвокат Вадим Кобзев, представляющий интересы Навального, не исключил, что дело возбуждено задним числом, поскольку, по его данным, еще 30 апреля дела не было.

В разговоре с Русской службой Би-би-си адвокат также сказал, что "побои" - самая мягкая из статей, по которым могли возбудить дело с учетом того, что у Навального серьезно поврежден глаз.

Кобзев ожидает, что после медицинской экспертизы дело переквалифицируют на более тяжкую статью.

За несколько часов до появления информации о возбуждении дела Навальный сообщил, что ФМС неожиданно выдала ему загранпаспорт, который он не мог получить на протяжении пяти лет.

Оппозиционер отметил, что это случилось вскоре после того, как он сообщил, что российские врачи рекомендуют ему лечить поврежденный глаз за границей.

Ранее сам Навальный писал в своем блоге, что расследование нападения на него совсем не движется. "Никакого расследования, конечно, не будет, - писал политик 30 апреля. - Меня даже не опросил никто, хоть заявление сразу написано было".

Политику плеснули в лицо зеленкой 27 апреля и попали в правый глаз, отчего образовался химический ожог и серьезно упало зрение.

Сторонники политика попытались найти нападавших самостоятельно. На канале РЕН-ТВ было опубликовано видео того самого нападения с зеленкой, на котором лицо нападавшего было замазано.

Однако стоящего рядом нападавшим человека удалось опознать - им оказался Алексей Кулаков, активист прокремлевского движения SERB, известного нападениями на оппозиционеров с зеленкой и нечистотами. Сам нападавший, как думают интернет-пользователи, похож на другого активиста SERB.

"Ну там, мало ли чего я где оказался. Вы еще скажите, что я где-то засветился, когда Кеннеди убили, давайте на меня еще тоже повесьте. Вы что, следователь или прокурор что ли?" - сказал Кулаков Русской службе Би-би-си. Впоследствии он говорил другим СМИ, что в том месте и в то время ему была назначена деловая встреча.

Лидер SERB Гоша Тарасевич придерживался другой версии: он утверждал в СМИ, что его движение "подставили": "Нашему активисту Алексею Кулакову позвонил некий человек и предложил снять хороший видеоматериал про Навального".

Ранее в четверг президент России Владимир Путин высказался о насилии на почве политики, открывая памятник великому князю Сергею Александровичу на месте его убийства. "Насилию, убийствам, какими бы политическими лозунгами они ни прикрывались, не может быть никакого оправдания", - сказал президент.