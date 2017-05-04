Оbamacare: Трамп одержал победу в палате представителей

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Палата представителей конгресса США с небольшим перевесом проголосовала за отмену значительной части реформы здравоохранения, проведенной при президенте-демократе Бараке Обаме и известной как Obamacare. Ожидается, что ей на смену придет реформа здравоохранения, разработанная Республиканской партией.

Отмену многих положений закона о доступном здравоохранении и защите пациентов (Obamacare) поддержали 217 членов палаты представителей, против проголосовали 213 человек. Среди конгрессменов, поддержавших этот шаг, не было ни одного демократа.

Наблюдатели называют итоги голосования крупной победой президента Дональда Трампа, еще в ходе предвыборной кампании обещавшего отменить Obamacare.

Республиканцам требовалось заручиться поддержкой 216 голосов в палате представителей, в итоге за законопроект проголосовали 217 депутатов; ни одного голоса демократов документ не получил.

Теперь тот же вопрос должен рассмотреть сенат, в котором республиканцы также в большинстве.

Предыдущую попытку заменить Obamacare на новую программу медицинского страхования Трамп предпринял в марте, но тогда соответствующий законопроект не получили достаточной поддержки республиканцев и был отозван.

Однако Трамп сразу же заявил журналистам, что подготовка нового законопроекта не займет много времени. "Могу вам сказать, что из этого получится: еще лучший закон", - сказал он, выразив надежду, что новый законопроект поддержат не только республиканцы, но и демократы.

Отмена программы Obamacare была одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Сейчас большинство обладателей страховки получает дотации от государства. Чтобы казна могла себе это позволить, Obamacare обязывает всех американцев завести себе страховку - в противном случае они обязаны платить штраф. Сейчас он составляет в среднем 995 долларов в год.

Необходимость дополнительно платить за страховку вызывала у многих американцев недовольство и неприятие программы.

По их словам, согласно конституции США, правительство не может с помощью законов заставлять их покупать какие-либо определенные товары или услуги.

В рамках реформы Республиканская партия предложила отменить эти штрафы, а также субсидии для пожилых граждан, которые уже пользуются налоговыми льготами.

АНАЛИЗ: Победа Трампа

Энтони Зуркер, Би-би-си, Вашингтон

Первый раунд битвы за отмену Obamacare пройден. Второй раунд лишь начинается, и в этот раз противники сильнее, а препятствия - внушительнее.

Стоит напомнить, что проход республиканской реформы здравоохранения через палату представителей должен был быть легким этапом. У спикера палаты Пола Райана было в распоряжении внушительное большинство и набор политических инструментов для поощрения сторонников и наказания оппонентов.

Однако долгий и тернистый путь Закона о доступном здравоохранении обнажил разлад в Республиканской партии и наметил границы влияния Дональда Трампа. Эти проблемы никуда не денутся. Все бреши окажутся под еще большим давлением, и способности Дональда Трампа подвергнутся новым испытаниям, когда законопроект достигнет сената.

В отличие от палаты представителей республиканское большинство в верхней палате далеко не столь значительное, и некоторые в партии уже демонстрируют опасения относительно документа в его нынешнем виде. Демократы, владеющие большим набором парламентских ухищрений, будут пытаться торпедировать процесс на каждой стадии.

И все же победа есть победа. Красивой ее не назовешь. И длиться она может недолго. Но для Трампа и руководства республиканцев в палате сойдет и такая.

Критику вызвала скорость, с которой был подготовлен новый законопроект.

Во сколько обойдется его внедрение, пока неизвестно. Неясно также, сколько людей в результате потеряют страховку, так как управление конгресса США по бюджету (CBO) еще не успело провести оценку.

Перед последними изменениями в законопроекте CBO заявляло, что только в 2018 году без страховки здоровья лишатся 14 млн американцев.

Всего после введения Obamacare страховое покрытие получили около 20 млн граждан США.

Реакция

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протестующие против реформы Трампа на акции у Капитолия

Протестующие у Капитолия кричали "Позор!" конгрессменам, выходящим из здания парламента.

"Очень жаль. Это было одно из наиболее масштабных перераспределений богатства в истории нашей страны. Но желание ввести налоговые льготы для богатых превзошло и попрало всё", - сказала лидер демократов в палате Нэнси Пелоси.

Республиканцы, однако, были в восторге.

По словам лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти, новый законопроект даст американцам больший выбор и остановит "смертельную воронку" растущих расходов с одной стороны и сокращающихся возможностей по здравоохранению с другой.

Глава аппарата Белого дома Райнс Прибус назвал это большой победой для американцев.

Перед голосованием республиканское руководство в палате на закрытом совещании слушало песню "Eye of the Tiger" - заглавную композицию фильма "Рокки 3" Сильвестра Сталлоне.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Итоги голосования стали победой спикера Пола Райана (в центре)

Чем новый проект отличается от Obamacare?

Отменяется обязательное медицинское страхование, принуждающее покупать страховку всех, кто может ее себе позволить. Для тех, кто не имел страховки более двух месяцев, стоимость новой увеличится на 30%.

Отменяется обязательное в Obamacare требование для компаний со штатом более 50 человек обеспечивать страховкой всех сотрудников.

Сохранена популярная часть Obamacare, позволяющая детям и молодым людям оставаться "вписанными" в страховку родителей до достижения 26-летнего возраста.

Страховщики смогут повышать цену страховки для пожилых клиентов минимум в пять раз.

Штаты смогут отказаться от гарантий предоставлять бесплатное медицинское обслуживание людям с заболеваниями, приобретенными до покупки медстраховки.

Что дальше?

Законопроект попадет в сенат - возможно, уже в июне.

Некоторые сенаторы уже сказали, что документ нуждается в поправках.

Влиятельный сенатор Боб Коркер заявил, что у законопроекта в нынешнем виде нет шансов пройти через верхнюю палату.

Любые поправки, внесенные сенатом, должны будут затем быть одобрены палатой представителей.