Бюджет фонда Катерины Тихоновой составил более 600 млн рублей

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Помимо науки Тихонова занимается акробатическим рок-н-роллом

Фонд Катерины Тихоновой, которую СМИ называют "дочерью президента Владимира Путина", в прошлом году потратил более полумиллиарда рублей. Из них около 85 млн рублей пошли на содержание руководства фонда.

Из годового отчета фонда Катерины Тихоновой "Национальное интеллектуальное развитие" на сайте министерства юстиции следует, что за 2016 год он потратил 646,64 млн рублей. В основном средства были потрачены на целевые мероприятия (332 млн рублей). На содержание аппарата управления фонда ушло около 85 млн рублей.

По сравнению с 2015 годом бюджет организации вырос более чем в полтора раза - тогда он был равен 411,6 млн рублей. Раньше, в 2014 году, фонд потратил еще меньше - 281,6 млн рублей.

Организация тратила деньги, полученные от российских организаций и граждан, а также от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, следует из отчета.

Агентства Рейтер и Блумберг писали, что Тихонова - 30-летняя младшая дочь президента России Владимира Путина. Сам он никогда не подтверждал, но и не опровергал этого.

"Я никогда не обсуждаю вопросов, связанных с моей семьей. Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой, они никуда не лезут", — сказал Путин на пресс-конференции в 2015 году, отвечая на вопрос, является ли Тихонова его дочерью.

Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие" учрежден Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова и работает под брендом "Иннопрактика".

Тихонова работает гендиректором фонда. В его попечительский совет входят руководители "Роснефти", "Транснефти", "Росатома", РФПИ, "Ростеха", "Сибура", Газпромбанка.

"Иннопрактика" участвует в масштабном проекте расширения МГУ, предусматривающем создание так называемой научно-технологической долины. МГУ разрабатывает концепцию долины с 2013 года. Ректор МГУ Виктор Садовничий оценивал проект в 110 млрд рублей (около 1,9 млрд долларов по текущему курсу).

По данным СПАРК, в 2016 году фонд Тихоновой заключил контрактов на сумму в 241 млн рублей. В нынешнем году фонд успел заключить два контракта суммой 142,6 млн рублей. Основные заказчики совпадают с попечителями фонда - это "Роснефть", "Транснефть", "Росатом".

Помимо науки Тихонова занимается акробатическим рок-н-роллом. Она является председателем попечительского совета Российской федерации акробатического рок-н-ролла.

На чемпионате Европы 20 мая этого года в Москве Тихонова будет запасной в команде российской сборной в дисциплине "M класс-микст" мужчины и женщины", следует из утвержденного состава команды на сайте федерации. В рейтинге спортсменов федерации Тихонова со своим партнером Дмитрием Алексеевым занимают шестое место.