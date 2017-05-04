Макрон потребовал признать клеветой слухи о его офшорном счете

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На дебатах о якобы существующем секретном счете Макрона заговорила его соперница Марин Ле Пен

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон подал в суд с требованием привлечь к ответственности всех, кто распространяет в интернете слухи о том, что у него якобы есть секретный банковский счет на Багамах.

Это случилось после того, как его противница, правый кандидат Марин Ле Пен вспомнила об этих слухах на предвыборных дебатах. "Я надеюсь, мы не обнаружим у вас офшорный банковский счет на Багамах. Я надеюсь..." - произнесла Ле Пен.

"Нет, мадам Ле Пен, потому что это клевета, - ответил кандидат-центрист. - А что насчет вас?"

"Мы все знаем о ваших недооцененных активах и о том, что против вас подан иск. Это моя ситуация, не ваша", - продолжил он, имея в виду недавние обвинения в адрес Национального фронта - партии Ле Пен, которая якобы присвоила 5 млн евро, полученные от ЕС.

В четверг помощник Макрона заявил агентству AFP: "Мы немедленно подадим в суд за клевету на каждого, кто повторит эти ложные сведения".

О тайном банковском счете Макрона говорят на некоторых интернет-сайтах и в соцсетях. Выступая на радио в четверг, Макрон назвал эти разговоры "фальшивыми новостями и ложью". Он также заявил, что некоторые сайты, распространяющие эти сведения, "связаны с российскими интересами".

Сторонники Макрона утверждают, что некоторые из сайтов, распространяющих информацию о якобы имеющемся у него офшорном счете, известны поддержкой президента США Дональда Трампа.

Второй и решающий тур выборов состоится во Франции в это воскресенье, 7 мая.