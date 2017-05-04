США: обвиняемых в секс-шантаже обязали разблокировать телефоны

Правообладатель иллюстрации INSTAGRAM Image caption Полици полагает, что Войт (на фото) вымогала деньги у Джулианны Годдард

Судья из Флориды постановил, что двое обвиняемых по делу о сексуальном шантаже должны передать властям пароли от своих мобильных телефонов для проведения расследования.

Участнице реалити-шоу Хенче Войт и ее бывшему бойфренду Уэсли Виктору предъявлены обвинения в том, что они вымогали 18 тысяч долларов у звезды социальных сетей Джулианны Годдард.

По версии обвинения, они угрожали в случае отказа опубликовать откровенные фотографии и видео Годдард.

Войт и Виктор полагают, что решение суда нарушает их конституционные права. Адвокаты обвиняемых ссылаются на Пятую поправку к Конституции США, согласно которой обвиняемые не могут принуждаться к тому, чтобы свидетельствовать против себя.

У Войт и Виктора есть две недели на то, чтобы выполнить решение суда. Иначе их могут привлечь к ответственности за неуважение к суду.

Правообладатель иллюстрации INSTAGRAM Image caption Джулианна Годдард известна в социальных сетях как светская львица

Обвиняемые были арестованы в июле прошлого года, после того как они отправили Годдард сообщения с требованием в течение 24 часов выплатить им деньги. Полиция изъяла у них четыре мобильных телефона.

В распоряжении полиции оказались сообщения, которые были отправлены Годдард, но при этом полицейские так и не смогли получить доступ к айфону Войт и BlackBerry Виктора, так как телефоны были защищены с помощью кодов.

Войт - известная в американских соцсетях фитнес-модель, которая недавно начала сниматься в реалити-шоу.

Светская львица Годдард, известная в соцсетях под псевдонимом YesJulz, занимается рекламой вечеринок.

В прошлом году компания Apple долгое время судилась с властями США из-за телефона, принадлежавшего Саиду Фаруку, устроившему стрельбу в калифорнийском городе Сан-Бернардино. В декабре 2015 года в результате стрельбы погибли 14 человек.

ФБР требовала от компании предоставить ей доступ к телефону, который был заблокирован. Компания в ответ заявила, что эти требования нарушают принцип свободы слова. ФБР в итоге взломала телефон Фарука самостоятельно.