В аэропорту Хитроу задержали подозреваемого в терроризме
Полиция Лондона задержала мужчину, прилетевшего из Турции в аэропорт Хитроу, по подозрению в терроризме.
30-летний мужчина был задержан сразу после того, как вышел из самолета, который прилетел из Стамбула.
Полиция также сообщила об обыске по этому делу в недвижимости на востоке Лондона.
Представитель Скотленд-Ярда пояснил, что мужчину подозревают в подготовке терактов на территории страны и обучению потенциальных террористов.
В конце апреля в Лондоне и графстве Кент прошла антитеррористическая операция, в ходе которой были арестованы 10 человек. Одна из подозреваемых была в ходе операции ранена полицией.
Нескольких задержанных в ходе той операции выпустили без предъявления обвинений.
27 апреля в центре Лондона, недалеко от здания парламента, полиция арестовала мужчину, вооруженного ножами. Его подозревают в намерении совершить теракт.
22 марта британский гражданин Халид Масуд направил свой автомобиль на прохожих на Вестминстерском мосту, в результате чего четыре человека погибли. Затем он врезался в ограду у здания парламента и набросился с ножами на стоявшего на посту полицейского Кита Палмера. Палмер скончался от полученных ранений; Масуд был убит подоспевшими полицейскими.