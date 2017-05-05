Полиция Индии: тысячи литров изъятого алкоголя выпили крысы

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В восточном индийском штате Бихар крысы выпили тысячи литров конфискованного алкоголя, заявили местные полицейские.

В апреле 2016 года в штате запретили продажу и употребление спиртного. С того времени полиция изъяла свыше 900 тысяч литров нелегального алкоголя.

Как утверждают сотрудники полицейских участков, где хранился конфискат, большая часть изъятого алкоголя уничтожена крысами. Руководство полиции начало проверку.

Сколько именно алкоголя исчезло, еще предстоит уточнить в ходе расследования.

Примерно тысяче полицейских участков штата выдано распоряжение отчитаться о сохранности конфискованного алкоголя.

Сотрудников полиции также проверят на предмет употребления этих напитков. Если удастся доказать, что алкоголь выпили сами полицейские, они лишатся работы, а потом их будут судить за нарушение закона штата.

Главный министр штата Бихар Нитиш Кумар объявил о запрете на алкоголь вскоре после того как занял свой пост. За хранение и продажу алкоголя были арестованы свыше 40 тысяч человек.

Правообладатель иллюстрации Prashant Ravi Image caption Число арестованных за нарушение "сухого закона" в штате Бихар превысило 40 тысяч

Бутылки хранились в полицейских участках в качестве вещественных доказательств.

За употребление и продажу алкоголя по законам штата Бихар можно получить до 10 лет лишения свободы.

С февраля 2017 года власти еще более ужесточили антиалкогольное законодательство: теперь судьям, чиновникам и другим госслужащим запрещено употреблять спиртное не только на территории штата Бихар, но и по всей Индии и даже за границей.