Полиция Индии: тысячи литров изъятого алкоголя выпили крысы
В восточном индийском штате Бихар крысы выпили тысячи литров конфискованного алкоголя, заявили местные полицейские.
В апреле 2016 года в штате запретили продажу и употребление спиртного. С того времени полиция изъяла свыше 900 тысяч литров нелегального алкоголя.
Как утверждают сотрудники полицейских участков, где хранился конфискат, большая часть изъятого алкоголя уничтожена крысами. Руководство полиции начало проверку.
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Сколько именно алкоголя исчезло, еще предстоит уточнить в ходе расследования.
Примерно тысяче полицейских участков штата выдано распоряжение отчитаться о сохранности конфискованного алкоголя.
Сотрудников полиции также проверят на предмет употребления этих напитков. Если удастся доказать, что алкоголь выпили сами полицейские, они лишатся работы, а потом их будут судить за нарушение закона штата.
Главный министр штата Бихар Нитиш Кумар объявил о запрете на алкоголь вскоре после того как занял свой пост. За хранение и продажу алкоголя были арестованы свыше 40 тысяч человек.
Бутылки хранились в полицейских участках в качестве вещественных доказательств.
За употребление и продажу алкоголя по законам штата Бихар можно получить до 10 лет лишения свободы.
С февраля 2017 года власти еще более ужесточили антиалкогольное законодательство: теперь судьям, чиновникам и другим госслужащим запрещено употреблять спиртное не только на территории штата Бихар, но и по всей Индии и даже за границей.