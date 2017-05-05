Северная Корея обвинила ЦРУ в подготовке покушения на Ким Чен Ына

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ким Чен Ын появился на военном параде 15 апреля, куда были приглашены многие зарубежные журналисты

Американские и южнокорейские агенты пытаются убить лидера КНДР Ким Чен Ына, утверждают северокорейские СМИ. В заявлении говорится, что Северная Корея найдет и "безжалостно уничтожит" террористов.

В заявлении, выпущенном от имени северокорейского министерства государственной безопасности, говорится, что террористическая группа при поддержке ЦРУ и разведслужбы Южной Кореи проникла в КНДР с целью совершения убийства лидера страны с помощью некоего биохимического вещества.

Северная Корея найдет и "безжалостно уничтожит" террористов, заявляют власти КНДР.

Сообщение поступило на фоне усиления напряженности в регионе.

В заявлении, переданном северокорейским агентством ЦТАК, говорится, что заговорщики хотели использовать "биохимические вещества, включая радиоактивные и нановещества".

Верховного лидера, говорится в сообщении, должны были попытаться отравить во время военного парада, причем результаты покушения проявились бы лишь через полгода, а то и год.

Министерство утверждает, что жителя Северной Кореи, которого называют только по фамилии "Ким", "коррумпировали и подкупили" южнокорейские спецслужбы, когда он работал в России.

Власти КНДР утверждают, что этот человек якобы получил 300 тысяч долларов.

По его возвращении в Пхеньян ему якобы было поручено собрать и предоставить подробную информацию о часто используемых местах проведения публичных мероприятий и оценить возможные методы нападения.

"Антитеррористическая наступательная операция в корейском стиле начнется с этого момента, чтобы смести разведывательные и заговорщические организации американских империалистов и марионеточной клики", - говорится в заявлении.

Бомбардировщики и системы ПВО

Война слов между Западом и Пхеньяном в последнее время существенно обострилась.

Ранее на этой неделе власти КНДР заявили, что участие двух американских бомбардировщиков B-1B Lancer в учениях с Южной Кореей поставило Корейский полуостров на грань ядерной войны.

В заявлении Пхеньяна подчеркивается, что бомбардировщики отработали сброс ядерных бомб на крупные объекты, тогда как президент США Дональд Трамп тем временем "вместе с другими американскими ястребами требует превентивного ядерного удара [по КНДР]".

Трамп ранее не исключал любых сценариев развития событий на Корейском полуострове, но не говорил о возможных ударах.

Во вторник также стало известно, что в Южной Корее закончена установка системы противоракетной обороны THAAD, поставленной США. Она развернута, приведена в боеготовность и уже сейчас может сбивать ракеты Северной Кореи.

По мере того, как США увеличивают свое военное присутствие в регионе, Вашингтон и Пхеньян продолжают обмениваться угрозами. Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном стала бы для него честью.

"Если будет уместно встретиться с ним, я бы это сделал - точно. Я счел бы это за честь", - сказал он в интервью агентству Блумберг.

Позже пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер пояснил слова Трампа. По его словам, в настоящий момент такая встреча неуместна. Переговоры возможны только в том случае, если КНДР проявит добрую волю и откажется от ядерных угроз, заявил пресс-секретарь Трампа.

В минувшую субботу Северная Корея произвела очередной тестовый запуск баллистической ракеты к северу от Пхеньяна. Южная Корея сообщила, что испытание не увенчалось успехом и что ракета взорвалась на территории КНДР.