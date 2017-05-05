Агент: губы Бейонсе увеличились сами по себе

Правообладатель иллюстрации Instagram/Beyonce Image caption На свежих снимках звезды ее губы кажутся куда большими, чем еще пару месяцев назад

Представительница американской поп-звезды Бейонсе Иветт Ноэль-Шуре отвергла домыслы некоторых изданий об инъекциях силикона в губы дивы и заверила общественность, что они увеличились сами по себе из-за беременности.

"Что вы знаете о влиянии беременности на женский организм? Знаете ли вы, что вес набирается быстрее, кровообращение меняется и жидкости удерживаются в организме? Отсюда и набухание десен. Это иногда влияет на нашу способность говорить, жевать и на массу других вещей. Знаете?" - сказала агент в ответ на публикацию MediaTakeOut.

"Жертва, которую приносят наши лица и тела, - нечто крайне важное, поскольку мы приводим в этот мир прекрасных созданий, которые в один прекрасный день поборют вашу ненависть и злость", - заметила представительница поп-звезды.

Ноэль-Шуре особо подчеркнула, что спекуляции MediaTakeOut вывели ее из себя. По ее словам, она была не столь разгневана на хейтеров и желтые СМИ в период первой беременности ее подопечной, но теперь чаша ее терпения переполнилась.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бейонсе и ее супруг Джей Зи (справа) продолжают посещать публичные мероприятия, несмотря на поздний срок беременности

"В первый раз я промолчала, когда вы - трусы и агрессоры - считали, что травить беременную - это нормально, но сейчас я не буду держать язык за зубами. Вы - ничтожные создания с холодными и подлыми сердцами", - добавила Ноэль-Шуре.

В беседе с Gossip Cop представительница Бейонсе также предложила хейтерам "затариться счастьем в ближайшем супермаркете".

Фанаты, следящие за "Инстаграмом" певицы, отметили несколько дней назад, что ее губы выглядят куда плотнее. Изменение линии губ, о котором столь эмоционально отозвалась Ноэль-Шуре, чувствовали многие известные подруги ее подопечной.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала фото беременной себя в "Инстаграме" в 2013 году, где указала, что ее губы вышли из-под контроля.