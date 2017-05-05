Путин впервые публично затронул ситуацию с правами геев в Чечне

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Президент России Владимир Путин пообещал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой поговорить с генпрокурором и главой МВД о ситуации с правами геев в Чечне. Ранее СМИ сообщали о похищениях, пытках и убийствах гомосексуалов в республике.

"Конечно, я переговорю с генеральным прокурором, министром внутренних дел, с тем чтобы они вас поддержали по той теме, которую вы подняли сейчас, по известной информации или по слухам, можно сказать, о том, что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации. Это само собой разумеется", - заявил Путин.

Российский президент впервые публично затронул ситуацию с правами геев в Чечне.

В начале недели канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ходе переговоров с Путиным она попросила его оказать влияние для соблюдения прав гомосексуалов в Чечне. Тогда Путин эту тему не комментировал.

Москалькова попросила Путина дать "поручение, возможно, о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы здесь, в центральной части, а не на территории Чечни, принимать обращения от граждан, если таковые будут".

Она объяснила, что проверка затруднена тем, что пострадавшие люди не готовы назвать свое имя.

В российской "Новой газете" в начале апреля вышло расследование, где говорилось, что в Чечне за последние недели были задержаны более сотни мужчин, которых заподозрили в гомосексуальных связях. По данным СМИ, известно по меньшей мере о трех мужчинах, которые были убиты похитителями.

Издание также опубликовало материал с монологами людей, которые подверглись репрессиям за нетрадиционную сексуальную ориентацию. В нем пострадавшие рассказывали о секретных тюрьмах для геев в Чечне.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов ранее назвал информацию "Новой газеты" "абсолютной ложью", добавив, что в Чечне у мужчин "только одна ориентация".

19 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что информация о том, что в регионе якобы незаконно задерживают и убивают мирных граждан, не соответствует действительности. Путин в своих репликах ситуацию с геями не затрагивал.

Проверку статьи "Новой газеты" об убийствах геев поручили прокуратуре Чечни.

Позже к расследованию подключился Следственный комитет, который однако перед этим заявил, что "обращений о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации не поступало".

Провести расследование о ситуации с правами геев в Чечне Россию ранее призвали международные правозащитные организации и зарубежные политики.