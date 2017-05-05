Расследование гибели детей на Сямозере завершено
Завершено следствие по уголовному делу о гибели детей на Сямозере в 2016 году. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
В деле шесть обвиняемых. Владелица лагеря Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов находятся в СИЗО. Также по делу проходят инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.
Всем сотрудникам лагеря инкриминируют статьи об оказании небезопасных услуг и оставлении людей в опасности. Им грозит до 10 лет колонии.
Помимо сотрудников лагеря обвинения - но уже по статье о халатности - предъявлены бывшему руководителю карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и его заместителю Людмиле Котович. Им грозит до семи лет лишения свободы.
По делу о гибели детей уже вынесен один приговор - фельдшеру Ирине Щербаковой. Его огласили 4 апреля. Щербакова получила три года тюрьмы за то, что, получив звонок от одного из тонущих школьников, приняла его за шутку. Исполнение приговора отсрочено до момента, когда ее дочери исполнится 14 лет.
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20 апреля Следственный комитет возбудил новое уголовное дело - на этот раз против сотрудников московского департамента труда и соцзащиты по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц".
Как заявило московское управление ФАС, с помощью центра антикоррупционной политики партии "Яблоко" удалось выяснить, что лагерь "Парк-отель Сямозеро" выиграл аукцион департамента соцзащиты Москвы в результате преступного сговора.
Именно там отдыхали школьники, которые 18 июня 2016 года отправились на прогулку на каноэ. Из-за начавшегося шторма два каноэ перевернулись, 14 детей из 47 погибли. После этого лагерь был закрыт.