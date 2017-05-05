Расследование гибели детей на Сямозере завершено

Правообладатель иллюстрации IGOR PODGORNY/TASS Image caption Некоторые обвиняемые, в том числе экс-владелица лагеря Елена Решетова, находятся под стражей

Завершено следствие по уголовному делу о гибели детей на Сямозере в 2016 году. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В деле шесть обвиняемых. Владелица лагеря Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов находятся в СИЗО. Также по делу проходят инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.

Всем сотрудникам лагеря инкриминируют статьи об оказании небезопасных услуг и оставлении людей в опасности. Им грозит до 10 лет колонии.

Помимо сотрудников лагеря обвинения - но уже по статье о халатности - предъявлены бывшему руководителю карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и его заместителю Людмиле Котович. Им грозит до семи лет лишения свободы.

По делу о гибели детей уже вынесен один приговор - фельдшеру Ирине Щербаковой. Его огласили 4 апреля. Щербакова получила три года тюрьмы за то, что, получив звонок от одного из тонущих школьников, приняла его за шутку. Исполнение приговора отсрочено до момента, когда ее дочери исполнится 14 лет.

20 апреля Следственный комитет возбудил новое уголовное дело - на этот раз против сотрудников московского департамента труда и соцзащиты ​по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц".

Как заявило московское управление ФАС, с помощью центра антикоррупционной политики партии "Яблоко" удалось выяснить, что лагерь "Парк-отель Сямозеро" выиграл аукцион департамента соцзащиты Москвы в результате преступного сговора.

Именно там отдыхали школьники, которые 18 июня 2016 года отправились на прогулку на каноэ. Из-за начавшегося шторма два каноэ перевернулись, 14 детей из 47 погибли. После этого лагерь был закрыт.