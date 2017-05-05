Путин не исключил проведения летней Олимпиады в России
Владимир Путин не исключил, что Россия подаст заявку на проведение в стране летней Олимпиады 2028 года. Об этом президент России сказал в интервью спортивному журналисту Дэвиду Миллеру, который занимается историей Олимпийских игр.
Миллер уточнил, может ли Москва побороться за право проведения у себя Олимпиады-2028. В ответ президент России заявил, что в России для проведения Олимпиады подходит не только Москва, но и другие города: среди них он назвал Сочи, Санкт-Петербург и Казань.
"Мы не будем пока делать однозначных заявлений. В 2014 году наша страна успешно провела зимние Олимпийские игры в Сочи. Однако я не исключаю возможности, что Россия решит подать заявку на право провести еще одну Олимпиаду".
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34-е летние Олимпийские игры должны состояться в 2028 году. Заявки претендентов еще не начали принимать.
Дэвид Миллер - автор "Официальной истории Олимпийских игр и МОК".