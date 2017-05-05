В Йоркшире украли 24 тысячи пчел

Image caption Среди украденных пчел - как минимум четыре матки

В английском графстве Южный Йоркшир произошла удивительная кража: кто-то вывез из бортнического хозяйства Аманды Клейтон 24 тысячи пчел, причем, как говорит она сама, воры действовали крайне профессионально - со знанием повадок насекомых.

Ульи и пчелы общей стоимостью в 2 тыс. фунтов (2,6 тыс. долларов) исчезли с фермы неподалеку от Донкастера еще 26 апреля, однако об этом стало известно только сейчас.

Йоркширская полиция, расследующая инцидент, отметила, что это первая кража такого рода в этом году на территории Британии.

"Содержать пчел - очень трудоемко и недешево, их исчезновение разбивает мне сердце: пчелы были активны, а улья - полны", - сокрушалась Клейтон в беседе с Би-би-си.

На месте преступления был найден дымарь - устройство для обкуривания пчел с целью их усмирения, а значит, похитители смогли уехать без укусов, забрав максимально возможное количество насекомых, предполагает она.

С пасечницей солидарна и эксперт Британской ассоциации пчеловодов Диана Робертс: "Для начала вы не сможете просто взять и запихнуть улей на заднее сиденье авто - вас бы искусали с головы до пят".

Как полагает Робертс, похитители после использования дымаря, скорее всего, заблокировали входы в улья с одурманенными пчелами.

Эксперт также считает, что злоумышленники могут разделить рабочих пчел на партии, чтобы продать их недобросовестным перекупщикам.

Теперь же мисс Клейтон, начавшая пчеловодческую практику всего около года назад, намерена установить максимально эффективную охранную систему для защиты от воров и трекеры в улья, чтоб их можно было легко обнаружить.