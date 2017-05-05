"Система" назвала незаконным иск "Роснефти" на 106 млрд рублей

Правообладатель иллюстрации MIHAIL METSEL/TASS Image caption Главный акционер "Системы" Владимир Евтушенков в 2014 году был задержан, но потом его дело закрыли

В пятницу АФК "Система" впервые прокомментировала полученный тремя днями раньше иск на 106,6 млрд рублей от "Роснефти" и "Башнефти". Компания заявила, что не согласна с претензиями.

"АФК "Система" не согласна с иском и считает требования истцов незаконными и необоснованными", - сказано в сообщении компании.

АФК "Система уверяет, что все корпоративные действия, которые указаны в иске, осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости "Башнефти".

По словам пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева, суть иска в том, что в результате "некоторых административных действий - проведенных реорганизаций - были выведены активы".

"Роснефть" и входящая в нее "Башнефть" подали иск 2 мая. Как утверждают истцы, в результате действий АФК "Система" "Башнефть" лишилась косвенного владения акциями Башкирской электросетевой компании, "Уфаоргсинтеза" и некоторых других предприятий.

Агентство Bloomberg предполагает, что этот иск связан с борьбой между Игорем Сечиным, возглавляющим "Роснефть", и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Согласно материалам агентства, главный акционер "Системы" Владимир Евтушенков - соратник Медведева, а премьер сейчас находится в ослабленном положении из-за обвинений в коррпции и протестов, которые за ними последовали.

Официально никто из упомянутых в материале агентства лиц и компаний эту информацию не комментировал.