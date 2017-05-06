Соглашение о зонах безопасности в Сирии вступило в силу

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Самая крупная из зон безопасности (выделены синим цветом) находится на севере страны

В субботу 6 мая в Сирии формально вступило в силу соглашение о создании четырех зон безопасности, подписанное Россией, Ираном и Турцией на переговорах в Астане. Внутри зон безопасности будет запрещено применение любых видов оружия.

Соглашение предполагает создание четырех таких зон на территориях, контролируемых сирийскими повстанцами: на северо-западе провинции Идлиб, в некоторых районах провинции Хомс, и в анклаве Восточная Гута рядом с Дамаском.

На границах зон безопасноси планируется организовать контрольно-пропускные пункты. Как сообщили накануне в минобороны России, управлять пропускными пунктами будут страны-гаранты перемирия - Россия, Турция и Иран.

Сирийские оппозиционные группы настроены скептически и не соглашаются с тем, что одним из гарантов перемирия выступает Иран.

Так называемые зоны безопасности в Сирии

Территории на севере Сирии, находящиеся под контролем повстанцев: провинция Идлиб, часть Латакии, Алеппо и Хамы. Территорию, по оценкам российского минобороны, контролируют повстанцы численностью 14,5 тысяч человек.

Провинция Хомс - около 3 тыс. повстанцев, по данным российского минобороны

Оплот повстанцев в Восточной Гуте, пригороде Дамаска

Провинции Дераа и Эль-Кунейтра на юге Сирии у границы с Иорданией

Как заявил президент России Владимир Путин, над зонами безопасности будут также запрещены полеты военной авиации.

Меморандум о создании зон безопасности, или "Меморандум о деэскалации", был подписан представителями трех стран 4 мая на переговорах в Астане.

Днем ранее Владимир Путин заявил, что обсудил это предложение с президентом США Дональдом Трампом, который одобрил идею. Также в Москве говорили, что создание зон поддерживают Саудовская Аравия и ООН.

Состоявшаяся в начале мая конференция по мирному урегулированию в Сирии была четвертой по счету. Следующая встреча назначена на середину июня. Параллельно переговоры по Сирии идут в Женеве.

На последнем раунде переговоров в Астане делегация сирийской вооруженной оппозиции устроила демарш, объявив о приостановке своего участия в обсуждении плана мирного урегулирования.

Главной причиной, по которой они покинули зал заседаний, представители оппозиции называют продолжающиеся бомбардировки сирийскими правительственными войсками подконтрольных оппонентам Башара Асада территорий.

С начала войны в Сирии в 2011 году погибли свыше 300 тысяч человек.