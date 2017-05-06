Венесуэла: число погибших на акциях протеста приближается к 40

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протесты в Венесуэле проходят на фоне сильного экономического кризиса и нередко заканчиваются мародерством

В Венесуэле во время столкновения протестующих с полицейскими погиб оппозиционер. Количество жертв за последний месяц достигло 35 человек, включая как силовиков, так и протестующих.

Демонстрант по имени Экдер Луго был застрелен по время столкновения с полицией в Валенсии, в ходе которого пострадали еще четверо, сообщил в "Твиттере" мэр города Энзо Скарано.

По подсчетам агентства Рейтер количество погибших во время столкновений достигло 37 человек, агентство Франс пресс называет цифру в 36 человек.

Гибель Луго подтвердили в прокуратуре штата. Всего в ходе столкновений с полицией в результате протестов, начавшихся в начале апреля, были ранены 717 человек, из нескольких сотен арестованных опоозиционеров в тюрьмах остаются 152.

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные демонстрации, которые нередко перерастают в столкновения с полицией.

Оппозиция протестует против решения президента Николаса Мадуро созвать новый парламент, который заменит нынешнюю Национальную ассамблею и будет обладать полномочиями по изменению конституции страны.

Демонстрации протеста продолжаются уже около месяца. В столкновениях погибли 28 человек.

Президент Мадуро заявил, что новая конституция необходима для предотвращения иностранного заговора против его правления.

США считает это предложение попыткой удержаться у власти, а правительство Бразилии называет действия Мадуро "переворотом".

Большинство в нынешней Национальной ассамблее Венесуэлы принадлежит оппозиции.