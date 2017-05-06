Из-за утечки газа в Дели госпитализированы 200 школьниц

Правообладатель иллюстрации Yuri Vyazovsky Image caption Медики говорят, что здоровью школьниц уже ничто не угрожает

Около 200 учениц одной из школ в столице Индии Дели были отправлены в больницу после обнаружения утечки газа в находящемся рядом складе.

Как сообщает местная полиция, ученицы школы Рани Джанси стали жаловаться на резь в глазах и в горле. В результате, вся школа была эвакуирована.

Специалисты сейчас пытаются установить, какой именно газ был на складе, но по предварительным данным, могла произойти утечка хлорметила пиридина, который используется при изготовлении пестицидов и инсектицидов.

Медики говорят, что все отправленные в больницу школьницы находятся в удовлетворительном состоянии и их здоровью ничто не угрожает.

Как отмечает корреспондент Би-би-си, утечка газа является довольно частой причиной отравлений в Индии.

Это связано, в первую очередь, с плохими условиями хранения химикатов и низкими стандартами безопасности.