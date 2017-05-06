В Минске задержан оппозиционер Владимир Некляев

Правообладатель иллюстрации SERGEY PASHKOVICH/TASS Image caption Владимир Некляев не раз оказывался под арестом, в 2010-2011 годах он провел несколько месяцев в СИЗО

Оппонент президента Лукашенко и известный белорусский поэт Владимир Некляев задержан утром 6 мая у своего дома. Его супруга считает, что оппозиционера отправили отбывать 5 суток ареста.

"Для нас все случилось неожиданно, мы собрались колеса в машине менять. Задерживал ОМОН, хотя довольно спокойно", - сообщила жена Некляева Ольга.

Она предполагает, что Некляева отправили отбывать назначенные судом 5 суток административного ареста за участие в февральском "Марше нетунеядцев".

Основанием для задержания, впрочем, могли стать и события накануне "Дня Воли" - традиционного памятного дня, в который оппозиция регулярно устраивает массовые акции.

Владимир Некляев был задержан в Бресте - политик поездом возвращался из Польши. Некляева тогда доставили в изолятор временного содержания в Бресте, но вскоре госпитализировали в городскую больницу скорой помощи с диагнозом "гипертонический криз".

Причины задержания так и остались неизвестными. После выписки из больницы политик вернулся в Минск.

Правообладатель иллюстрации VIKTOR DRACHEV/TASS Image caption В последние месяцы в Белоруссии не утихает протест против "закона о тунеядцах", вводящего налог для неработающих граждан

Владимир Некляев также участвовал в первомайском шествии по центру белорусской столицы.

Власти не санкционировали акцию, и 15 суток за участие в шествии уже получили два оппозиционных лидера: сопредседатель оргкомитета по созданию партии белорусских христианских демократов Павел Северинец и руководитель движения "Разам" ("Вместе") Вячеслав Сивчик.

По мнению некоторых экспертов, власти "зачищают" белорусскую столицу от оппозиционных лидеров и активистов накануне 9 мая. В День Победы в Минске запланировано праздничное шествие и возложение венков к Монументу Победы с участием президента Лукашенко.

Оппозиционные лидеры, впрочем, не заявляли о намерениях проводить протестные акции 9 мая.

"Для этого (протестов-ред.) есть другие даты", - заявил на днях оппозиционный политик Николай Статкевич.

Задержанный в субботу Владимир Некляев - известный белорусский писатель и поэт. В 2010 году Некляев был одним из соперников Лукашенко на выборах президента.

В день президентских выборов 19 декабря 2010 года Некляев и группа его сторонников подверглись нападению официально не установленных лиц у избирательного штаба. Тяжело травмированный Владимир Некляев попал в больницу, откуда его ночью отнесли в СИЗО КГБ прямо на больничном одеяле. Через полтора месяца Некляеву заменили меру пресечения на домашний арест.

В мае 2011 года Некляева приговорили к двум годам тюрьмы условно - он обвинялся в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.