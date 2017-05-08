Почему Обама советовал Трампу не брать в команду Майкла Флинна

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В феврале Флинн был уволен с поста советника за сокрытие факта переговоров с российским представителем

Сразу после избрания Дональда Трампа на пост президента Барак Обама отговаривал его от назначения в свою команду Майкла Флинна.

Как сообщают американские СМИ, в ноябре, всего через два дня после того, как президент Трамп победил на выборах, он провел встречу в Овальном офисе Белого дома с Бараком Обамой, который, среди прочего, настоятельно отговаривал его от назначения Майкла Флинна на пост советника по вопросам национальной безопасности.

Трамп проигнорировал этот совет, но вскоре выяснилось, что отставной армейский генерал обманул президента и скрыл тот факт, что накануне инаугурации он обсуждал вопрос об американских санкциях в отношении Москвы с российским послом Сергеем Кисляком.

Поэтому уже в феврале Флинн был уволен с поста советника за сокрытие факта переговоров с российским представителем.

Впрочем, на этом дело еще не закончилось, и в сенате должны состояться слушания по этому вопросу.

Нас предупреждали

Высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил телекомпании NBC News, что Барак Обама "дал президенту понять, что он не в восторге от Майкла Флинна", но подчеркнул, что и отставной генерал, в свою очередь, весьма негативно отзывался об администрации Обамы.

При Обаме Флинн был уволен в 2014 году с поста директора Разведывательного управления министерства обороны, зарекомендовав себя довольно некомпентентным руководителем как среди подчиненных, так и среди своего руководства.

Бывший чиновник администрации Обамы сообщил NBC News, что, когда Обама предупреждал Трампа о Флинне, о переговорах генерала с российским послом еще не было и речи. Просто бывший президент полагал, что Флинну нельзя доверять ответственный пост.

Новость о предупреждении Обамы совпала по времени с началом слушаний в сенате, где показания о контактах Флинна с Кисляком будет давать бывшая исполнявшая обязанности министра юстиции Салли Йейтс.

Теперь его связи с Россией внимательно изучают параллельно ФБР и комитеты по разведке сената и палаты представителей. Дело Флинна рассматривается в рамках более широкого расследования утверждений о том, что Кремль пытался вмешаться в ход президентской избирательной кампании, чтобы склонить выбор в пользу Трампа. Расследуются также и связи представителей штаба Трампа с Москвой.

Йейтс, проработавшая в министерстве юстиции 27 лет, была уволена Трампом в январе этого года за отказ поддержать иммиграционный указ новой администрации.

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption "Спросите Салли Йейтс под присягой, знает ли она, как конфиденциальная информация попала в газеты вскоре после того, как она объяснила это советнику Белого дома", - написал Трамп в "Твиттере"

В понедельник Трамп в своем твите практически обвинил Салли Йейтс в сливе информации.

"Спросите Салли Йейтс под присягой, знает ли она, как конфиденциальная информация попала в газеты вскоре после того, как она объяснила это юридическомму советнику Белого дома", - написал Трамп в "Твиттере".

Судя по всему, под объяснением бывшего и.о. генпрокурора Трамп имел в виду прозвучавшее за три недели до увольнения Флинна предупреждение Белому дому со стороны Йейтс о том, что Майкл Флинн из-за свой лжи по поводу контактов с российскими представителями может потенциально оказаться в ситуации, когда они могут его шантажировать.

Дональд Трамп также указал на то, что Майкл Флинн "прошел самый высокий уровень проверки именно при администрации Обамы".

"Но фальшивые новости редко говорят о таких вещах", - добавил он.

Корреспондент Би-би-си в США Энтони Зуркер:

Когда через два дня после победы на выборах Дональд Трамп встретился в Белом доме с Бараком Обамой, все было очень мило и доброжелательно. Однако, как теперь выясняется, Барак Обама не поленился предупредить Трампа держаться подальше от Майкла Флинна, а новоизбранный президент пренебрег его советом.

Задним числом можно сделать вывод, что Трампу следовало бы прислушаться к совету предшественника, поскольку скандал из-за тайной встречи с российским послом Сергеем Кисляком быстро положил конец карьере Флинна в качестве советника президента по национальной безопасности.

Конечно, далеко не случайно огласка истории с советом Обамы произошла за несколько часов до того, как Салли Йейтс должна была давать показания о связях Флинна с представителями России и о своих попытках предупредить администрацию Трампа.

Утром в "Твиттере" президент прошелся по женщине, которую он уволил с поста исполняющей обязанности генерального прокурора, и вот теперь команда Обамы анонимно пришла ей на помощь.

Это еще один пример продолжающейся вражды между ушедшей и нынешней администрациями, а также индикатор трений между приближенными Трампа и представителями американской разведки.

Ставки в этой борьбе высоки, и пока что нет никаких признаков того, что какая-то из сторон готова отступить.