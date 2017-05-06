Во Франции запретили сообщать об утечках в штабе Макрона

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Макрон заявил, что серверы его штаба были взломаны в результате массированной хакерской атаки

Во Франции наступили "дни тишины" перед выборами, когда агитировать или освещать кампании запрещено. Но о похищенных хакерами документах штаба Макрона все равно продолжают говорить.

Тем временем избирательная комиссия Франции предупредила, что распространение украденной хакерами в штабе Макрона информации может быть уголовно наказуемым преступлением.

Политикам и СМИ запрещено рассказывать об утечках или комментировать их содержание.

Запрет на распространение этих материалов - часть общего запрета на предвыборную агитации в "дни тишины", который будет действовать до завершения голосования.

По закону все кампании и любое освещение выборов останавливаются с наступлением субботы.

Что означает этот запрет?

Днем ранее похищенные документы появились на сайте-файлообменнике. По словам штаба Макрона, эти файлы были похищены несколько недель назад после хакерской атаки на личные и рабочие почтовые ящики функционеров партии.

У штаба едва хватило времени, чтобы заклеймить эту акцию перед тем, как в полночь закончилось время, отведенное на предвыборную агитацию.

Теперь у кандидатов и СМИ нет возможности обсуждать этот вопрос до тех пор, пока в воскресенье вечером не закроются избирательные участки. Это означает и то, что до тех пор у Макрона не будет возможности сделать новые заявления по поводу хакерского нападения.

Снова говорить об утечках и выборах станет можно только после 20:00 по местному времени в воскресенье, когда закроются избирательные участки.

Можно ли остановить распространение украденных материалов?

Комиссия по выборам предупредила об уголовной ответственности за распространение украденных хакерами данных. Однако аналитики считают, что уследить за соблюдением запрета просто невозможно.

Французские СМИ сообщали об утечках по-разному, пишет агентство Рейтер.

Некоторые французские издания и после наступления запрета освещали утечку данных с помощью интервью с журналистами, занимающимися такими случаями.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Агитационная кампания Макрона, также как и его соперницы Ле Пен, закончилась в пятницу

Левая Liberation посвятила им много места на своем сайте, в то время как телеканалы в своих новостных выпусках предпочли о них не упоминать.

Газета Le Monde сообщила на своем сайте, что не будет публиковать содержание похищенных документов до выборов, частично потому, что огромный массив данных не позволяет в короткое время подготовить должным образом материал на эту тему.

Другая причина, как сообщает газета - то, что досье было преднамеренно обнародовано за 48 часов до голосования с явной целью повлиять на его результат.

"Если эти документы содержат какие-либо разоблачения, Le Monde, конечно, их опубликует после того, как материалы будут тщательно изучены, с соблюдением журналисткой этики и так, чтобы не позволить нас использовать", - сообщает газета.

Хэштег #MacronLeaks появился в "Твиттере" в пятницу и распространился по сети так быстро, что, возможно, в этом участвовали боты. Хэштег остается одним из самых популярных в мировом "Твиттере" и 6 мая.

Что именно было выложено в сеть?

Как заявили в партии Макрона "Вперед", в ходе "массированного и скоординированного" взлома ее серверов было похищено около 9 гигабайт переписки членов партии и участников предвыборной кампании Макрона, а также некоторые финансовые документы.

Представители Макрона подчеркивают, что в документах отражена исключительно законная предвыборная деятельность. При этом они не сомневаются, что атака и последующая публикация похищенных документов были приурочены к президентским выборам.

В свою очередь избирком Франции предупредил, что публикация и распространение похищенной информации могут быть расценены как уголовное преступление.

Кто может стоять за нападением?

Этот вопрос остается пока открытым. В штабе Макрона не стали возлагать вину на какую-то конкретную партию, но подчеркнули, что нападение явно было направлено против них, и целью его был подрыв французской демократии.

Сторонники Макрона не преминули сравнить это нападение со взломом серверов Демократической партии в ходе прошлогодних президентских выборов в США. Ответственность за тот инцидент возложили на российских хакеров.

Сайт Wikileaks, опубликовавший тогда похищенную переписку, на этот раз выложил в "Твиттере" адрес сайта, где были размещены новые французские документы, но подчеркнул, что не имеет к этому никакого отношения.

"Мы знали, что есть такой риск в ходе предвыборной кампании, потому что такое раньше уже случалось в других местах. Ничто не останется без ответа", - заявил президент Франции Франсуа Олланд в интервью агентству Франс-пресс.

Макрон уже не в первый раз становится мишенью для нападений

Команда Макрона в прошлом уже подвергалась кибератакам, и тогда ответственность возлагалась на российских и украинских хакеров.

В штабе Макрона полагают, что таким образом Кремль хочет оказать поддержку Марин ле Пен, которая занимает пророссийскую позицию во внешней политике.

Россия категорически отрицает свою причастность к нападению на серверы партии Макрона.

Тем не менее, в четверг сам Макрон вынужден был перейти к обороне, подав иск против тех, кто, по его словам, распространяет в сети слухи о том, что у него есть тайный офшорный банковский счет на Карибах.

Кандидат в президенты назвал эти обвинения "фальшивкой и ложью" и предположил, что сайты, распространяющие эту информацию, "связаны с российскими интересами".

Как долго велась атака на серверы штаба Макрона?

Ранее в штабе Макрона утверждали, что кампания по его очернению в российских государственных СМИ началась сразу же после его регистрации кандидатом в ноябре прошлого года и усилилась в январе, после того как Макрон начал набирать популярность в опросах общественного мнения.

"Давайте внесем ясность в этот вопрос, - рассказал в марте в интервью Sky News Мунир Мажуби, руководивший предвыборной кампанией Макрона в интернете. - Мы обвиняем RT и Sputnik News в том, что это главные источники фальшивой информации о нашем кандидате".

"Одновременно с этим наши серверы являются объектами хакерских атак. Мы были объектами нескольких кибератак, но мы смогли все их остановить", - добавил он.

По словам Мажуби, сотрудникам штаба пришлось пройти специальную подготовку по защите от кибератак и предпринять дополнительные меры безопасности.

Тем не менее, несмотря на все меры предосторожности, уберечь серверы предвыборного штаба Макрона не удалось.