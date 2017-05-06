Поляки вышли на "Марш свободы" в защиту демократии

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Демонстранты на Банковской площади в Варшаве пели гимн страны

Тысячи сторонников польской оппозиции прошли маршем по Варшаве, протестуя против ограничений демократии. В покушении на демократию обвиняют правящую партию.

Оппозиционная "Гражданская платформа" обвинила правящую партию "Право и справедливость" в том, что та пытается внедрить в Верховный суд дружественных партии власти судей. Она также утверждает, что правящая партия манипулирует телеканалами ради своей выгоды.

Демонстранты, многие из которых приехали на митинг из других частей Польши, размахивали флагами Польши и Евросоюза и пели национальный гимн на Банковской площади в Варшаве.

"Мы за демократическую Польшу, за европейскую Польшу, за Польшу, которой можно гордиться, которая ищет в Европе друзей и союзников, а не врагов, как сейчас", - обратился к протестующим Гжегож Схетына, лидер Гражданской платформы.

Лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский отрицает, что в Польше свободе угрожает опасность.

"Сейчас у нас есть свобода, а вы, участвуя в этом марше и заявляя, что свобода под угрозой, выходите на улицы как раз во имя обратного", - сказал он во время визита в город Щецин.

В мае Еврокомиссия представит доклад о ситуации в Польше.

По ее мнению, новые полномочия правительства, которые дают ему право назначать глав общественных телеканалов и радиостанций, не соответствуют европейским демократическим принципам.

Еврокомиссия требует, чтобы польское правительство отменило изменения в скандальный закон о Конституционном суде страны, который вступил в силу в июле прошлого года.

Теперь суд должен принимать решения двумя третями голосов, а не простым большинством, как раньше. Глава КС теперь обязан подавать запрос об обнародовании вердикта премьеру.

Европейский совет убежден, что эти изменения ослабляют демократию в стране.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Лидеры "Гражданской платформы" обвиняют "Право и справедливость" в том, что партия стремится вывести Польшу из ЕС

Официальные лица правящей партии отрицают, что хотят вывести Польшу из ЕС.

В марте противостояние между польскими властями и ЕС ужесточилось, когда председателем Европейского совета переизбрали Дональда Туска, бывшего премьер-министра Польши от "Гражданской платформы".

Ярослав Качиньский заявлял, что Туск политически ответственен за авиакатастрофу президентского самолета под Смоленском в 2010 году, в которой погиб его брат Лех Качиньский, в то время - президент Польши, и, кроме него, еще 95 человек.

По мнению многих поляков, Туск сделал недостаточно для выяснения причин авиакатастрофы.

В следующем году в Польше пройдут муниципальные выборы. Недавние опросы показали, что "Гражданская платформа" впервые с 2015 года опережает в рейтинге "Право и справедливость".