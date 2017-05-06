"Ельцин-центр" получил премию "Европейский музей года"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На открытии "Ельцин-центра" присутствовали первые лица государства

Музей первого президента России Бориса Ельцина стал первым российским музеем, получившим один из главных призов премии "Европейский музей года". Награда, которую присуждает Европейский музейный форум под эгидой Совета Европы, считается одной из наиболее престижных в музейном деле.

Музей Ельцина получил приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Награда присуждена "за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея".

Диплом получили дочь и бывший советник Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, ее муж Валентин, известный журналист, в 1997-1998 годах возглавлявший президентскую администрацию, и директор "Ельцин-центра" Дина Сорокина.

"Ельцин Центр - это одновременно и мемориал крупного политического деятеля, и хроника драматических эпизодов, оставшихся в памяти современников. Он побуждает посетителей к тому, чтобы делать самостоятельные выводы об истории современной России", - говорится в сертификате лауреата премии, опубликованном на сайте музея.

Премия "Европейский музей года" учреждена в 1977 году под эгидой Совета Европы с целью актуализировать роль музеев в обществе. Награда имени основателя премиии Кеннета Хадсона, которую получил "Ельцин-центр", присуждается за "самое необычное, смелое, или противоречивое достижение, которое бросает вызов традиционной роли музея в обществе".

Ельцин-центр начал работать в Екатеринбурге в ноябре позапрошлого года. На его открытие приезжали президент Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.