В Ганновере пройдет массовая эвакуация из-за авиабомб военных лет

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Германии до сих пор находят неразорвавшиеся бомбы

Около 50 тысяч жителей Ганновера будут эвакуированы из их домов в воскресенье, чтобы дать саперам возможность обезвредить пять тяжелых авиабомб времен Второй мировой войны, пролежавших в земле свыше 70 лет.

Вторая по масштабам подобная операция в истории Германии затронет каждого десятого гражданина столицы земли Нижняя Саксония.

май 2015 года, Кельн: найдена авиабомба весом в тонну, эвакуированы 20 тысяч человек;

январь 2012 года, Аускирхен: экскаваторный ковш задел неразорвавшуюся бомбу, погиб строительный рабочий;

декабрь 2011 года, Кобленц: 45 тысяч жителей экакуированы после обнаружения трех бомб на дне Рейна;

июнь 2010 года, геттинген: три сапера погибли при попытке обезвредить бомбу, найденную на стройплощадке

Эвакуация начнется в 09:00 по местному времени (10:00 по времени Москвы) и продлится до вечера. Власти приготовили для людей места временного размещения, десятки тысяч порций супа и программу развлечений, включающую в себя посещение музеев, показ детских фильмов и спортивные мероприятия.

Кроме жилых кварталов, будут эвакуированы больница, семь интернатов для пожилых людей и завод автопокрышек компании Continental. Администрация железных дорог предупредила о возможности сбоев отправления и прибытия поездов на ганноверском вокзале.

54 тысячи человек пришлось эвакуировать в Рождество 2016 года в Аугсбурге, чтобы обезвредить обнаруженную в ходе строительных работ гигантскую авиабомбу весом 3,8 тонны.

В Германии проходит крупнейшая после Второй мировой войны эвакуация

Во время Второй мировой войны Ганновер подвергался массированным налетам англо-американской авиации.

В ночь на 9 октября 1943 года 457 британских тяжелых бомбардировщиков обрушили на город 1667 тонн бомб. 1245 жителей погибли и около 250 тысяч остались без крова. То был последний воздушный рейд на Германию, в котором участвовали знаменитые, но уже устаревшие бобмабрдировщики "веллингтон".