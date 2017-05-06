В Ганновере пройдет массовая эвакуация из-за авиабомб военных лет
Около 50 тысяч жителей Ганновера будут эвакуированы из их домов в воскресенье, чтобы дать саперам возможность обезвредить пять тяжелых авиабомб времен Второй мировой войны, пролежавших в земле свыше 70 лет.
Вторая по масштабам подобная операция в истории Германии затронет каждого десятого гражданина столицы земли Нижняя Саксония.
Эвакуация начнется в 09:00 по местному времени (10:00 по времени Москвы) и продлится до вечера. Власти приготовили для людей места временного размещения, десятки тысяч порций супа и программу развлечений, включающую в себя посещение музеев, показ детских фильмов и спортивные мероприятия.
Кроме жилых кварталов, будут эвакуированы больница, семь интернатов для пожилых людей и завод автопокрышек компании Continental. Администрация железных дорог предупредила о возможности сбоев отправления и прибытия поездов на ганноверском вокзале.
54 тысячи человек пришлось эвакуировать в Рождество 2016 года в Аугсбурге, чтобы обезвредить обнаруженную в ходе строительных работ гигантскую авиабомбу весом 3,8 тонны.
В Германии проходит крупнейшая после Второй мировой войны эвакуация
Во время Второй мировой войны Ганновер подвергался массированным налетам англо-американской авиации.
В ночь на 9 октября 1943 года 457 британских тяжелых бомбардировщиков обрушили на город 1667 тонн бомб. 1245 жителей погибли и около 250 тысяч остались без крова. То был последний воздушный рейд на Германию, в котором участвовали знаменитые, но уже устаревшие бобмабрдировщики "веллингтон".