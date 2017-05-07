Стивена Фрая обвиняют в богохульстве

Правообладатель иллюстрации PA Image caption В России 59-летний Фрай известен ролью в телесериале "Дживс и Вустер" и защитой секс-меньшинств

На днях стало известно, что полиция Ирландской Республики проводит проверку в отношении британского писателя и комического актера Стивена Фрая в соответствии с местным законом "О диффамации", направленном на защиту чувств верующих.

В феврале 2015 года Фрай, известный как оригинальный мыслитель и носитель эталонного английского языка, участвовал в программе "Смысл жизни" на ирландском телеканале RTE.

Отвечая на вопрос ведущего Гая Бирна, что он сказал бы Всевышнему у райских врат, Фрай сказал, что спросил бы Бога, зачем Он создал мир полным несправедливости, нищеты и боли.

Далее он заявил, что не может уважать столь "капризное, узко мыслящее и совершенно эгоистичное существо", и добавил, что античные боги, по крайней мере, не претендовали на всеведение и благость.

Некий житель города Эннис подал жалобу властям. И вот теперь, спустя два года, с ним связался сотрудник полиции и сказал, что по заявлению проводится проверка, о чем гражданин сообщил ирландской газете Independent.

В свое время ремарки Фрая вызвали возмущенные комментарии в соцсетях со стороны ирландских католиков. В связи с этим он тогда заявил Би-би-си, что не находит свои слова оскорбительными, поскольку они не были направлены против какой-либо конкретной религии.

Закон 2009 года грозит штрафом на сумму до 25 тысяч евро за "письменные и устные высказывания, явным образом оскорбляющие предметы и понятия, являющиеся священными для любой религии, и вызвавшие гнев существенного числе ее приверженцев".

Инициаторы принятия закона объясняли это стремлением уравнять в правовом отношении все религии, поскольку ирландская конституция 1937 года говорит о защите христианских ценностей, не упоминая другие религии.

Пресс-служба ирландской полиции заявила Би-би-си, что не комментирует незавершенные расследования.

Газета Independent напоминает, что до сих пор по закону 2009 года никто к ответственности не привлекался, и сильно сомневается, что в случае с Фраем дело дойдет до предъявления официальных обвинений.