Комика в США обвиняют в гомофобии из-за шутки про Трампа и Путина

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стивен Колберт не стал извиняться за свой монолог

Федеральная комиссия по связи США (FCC) намерена начать расследование в отношении американского комика Стивена Колберта из-за его шутки в отношении президента Дональда Трампа.

Председатель комиссии Аджит Пай сообщил, что комиссия получила несколько жалоб на монолог Колберта, который некоторые телезрители сочли гомофобным. В нем Колберт позволил себе ряд грубых шуток с сексуальным подтекстом в отношении Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.

В "Твиттере" стал популярным хештэг #FireColbert ("Уволить Колберта").

"Мы получили ряд жалоб, - сказал Пай. - Мы будем, как обычно, придерживаться стандартных процедур, рассмотрим и взвесим все факты и применим законодательство справедливо и в полной мере".

FCC - это правительственное агентство, регулирующее работу радио- и телевизионных вещателей. Программа Колберта на телеканале Си-би-эс вышла в эфир в прошлый понедельник. Если комиссия сочтет шутки Колберта неэтичными, телеканал может быть оштрафован.

Определение непристойности того или иного контента с точки зрения комиссии является весьма широким и исходит из "описания сексуального поведения в явно оскорбительном для зрителей тоне"; кроме того, такой контент не должен "обладать серьезным литературным, художественным, политическим или научным смыслом".

Правообладатель иллюстрации AFP

Однако Колберт может избежать штрафа на том основании, что его программа выходит поздно вечером и не предназначена для детей.

На сайте комиссии говорится, что она не рассматривает содержание программ, выходящих в эфир после 23.00 по местному времени, с целью защиты права взрослых на свободу слова.

Многие телезрители встали на защиту Колберта, заявляя, что президент сам прибегал к непристойным выражениям, в том числе в беседе с телеведущим Билли Бушем, когда Трамп хвастался тем, что приставал к замужней женщине.

Бывший губернатор штата и участник президентской предвыборной кампании республиканец Майк Хакаби заявил, что Колберта должна защищать Первая поправка к американской конституции, которая гарантирует свободу слова.