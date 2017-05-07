Макрон побеждает на президентских выборах во Франции

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption У Лувра собрались сторонники Макрона, празднующие его победу

Согласно прогнозам на основе первых подсчитанных голосов во втором туре президентских выборов во Франции лидирует Эммануэль Макрон, который набирает около 65,5%. У Марин Ле Пен - 34,5%.

Несмотря на то, что подсчет голосов только начинается, политологи с уверенностью предсказывают победу Макрону.

39-летний Макрон стал самым молодым президентом в истории Франции.

Он также первый с 1958 года президент, не представляющий две основные политические партии Франции.

Макрон заявил после появления первых итогов голосования, что "начинается новая эра надежды и уверенности".

Его сторонники собрались в центре Парижа, чтобы отпраздновать победу своего кандидата.

Марин Ле Пен уже поздравила Макрона с победой, заявив, что на выборах французам был предложен выбор "между патриотами и глобалистами".

"Французы выбрали нового президента Республики и предпочли преемственность. Я позвонила господину Макрону, чтобы поздравить его с избранием, потому что в моем сердце - интересы страны. Я пожелала ему успеха перед лицом проблем, стоящих перед Францией", - заявила Ле Пен.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Официальные итоги голосования будут объявлены 11 мая, но фактически имя победителя уже известно

Представитель канцлера Германии Ангелы Меркель назвал убедительную победу Макрона во Франции "победой сильной и единой Европы".

Эммануэля Макрона поздравила с победой и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Премьер-министр тепло поблагодарила избранного президента с его успехом на выборах. Франция - один из наших ближайших союзников, и мы с нетерпением ждем сотрудничества с новым президентом по широкому спектру разделяемых нами приоритетов", - говорится в заявлении официального представителя премьер-министра.

Мэр Лондона Садик Хан, который в марте ездил в Париж для переговоров с Макроном, сказал: "Французский народ выбрал надежду, а не страх, единство и не раскол".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption У Лувра собрались сторонники Макрона

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На Елисейских полях - тоже сторонники Макрона с национальными флагами

А лидер Либерально-демократической партии Великобритании Тим Фаррон считает, что благодаря победе Макрона, как он выразился, крайне правые "волки остались за дверью дома".

Он заявил: "Я хочу поздравить Эммануэля Макрона с избранием на пост президента Франции. Это победа не только для Франции, но и для Британии, победа столь важных для нас либеральных ценностей".

В этом году явка оказалась значительно ниже по сравнению с двумя предыдущими выборами.

Кандидаты - бывший инвестиционный банкир Эммануэль Макрон и лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен - предлагали избирателям кардинально разные программы.

Официальные итоги голосования будут объявлены 11 мая, но фактически имя победителя уже известно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По всем прогнозам, Эммануэль Макрон набирает около 65% голосов

Анализ корреспондента Би-би-си в Париже Хью Скофилда:

Сработает ли его имидж?

Есть опасения, что Эммануэль Макрон хорош лишь на словах. Это слова, которые наводят мосты. Слова, которые льстят его оппонентам. Слова, которые вдохновляют многих на преданность. В ходе кампании журналисты часто шутили по поводу того, насколько часто в его ответах звучали слова "au meme temps" (в то же время).

Это был его способ сглаживать разногласия, примирять противоречия. Это сошло ему с рук, потому что таков его характер. Но в реальной жизни, когда он будет управлять раздираемой противоречиями, разозленной, расколотой страной, будут ли его слова иметь тот же эффект?

Поможет ли ему его уверенность в себе создать структуры политической поддержки, которые ему нужны? Будет ли его обаяние также эффективно?

Первые трудности

Прежде всего, у его движения Макрона En Marche вообще нет представителей в парламенте.

Парламенские выборы должны пройти довольно скоро - 11 и 18 июня.

En Marche идет на выборы в качестве партии, но Макрон может столкнуться с необходимостью создать коалицию для эффективного управления.

Хотя его кандидатура на пост президента поддерживалась и другими политическими партиями, значительную часть поддержки он получил благодаря своей роли - победить Марин Ле Пен.

Теперь ему нужно будет завоевать и тех, кто воздерживался, и тех, кто скептически относится к его политическому видению.

В частности, избиратели, придерживающиеся левых взглядов, чувствовали себя обделенными в ходе второго тура с двумя оставшимися кандидатами.

Макрон также должен будет разобраться с последствиями хакерских атак, после которых в пятницу, в последний день агитации, в интернете были опубликованы материалы, связанные с его кампанией.

Среди них, как утверждается, есть как подлинные, так и поддельные документы.