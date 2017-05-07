Макрон побеждает на президентских выборах во Франции
Согласно прогнозам на основе первых подсчитанных голосов во втором туре президентских выборов во Франции лидирует Эммануэль Макрон, который набирает около 65,5%. У Марин Ле Пен - 34,5%.
Несмотря на то, что подсчет голосов только начинается, политологи с уверенностью предсказывают победу Макрону.
39-летний Макрон стал самым молодым президентом в истории Франции.
Он также первый с 1958 года президент, не представляющий две основные политические партии Франции.
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Макрон заявил после появления первых итогов голосования, что "начинается новая эра надежды и уверенности".
Его сторонники собрались в центре Парижа, чтобы отпраздновать победу своего кандидата.
Марин Ле Пен уже поздравила Макрона с победой, заявив, что на выборах французам был предложен выбор "между патриотами и глобалистами".
"Французы выбрали нового президента Республики и предпочли преемственность. Я позвонила господину Макрону, чтобы поздравить его с избранием, потому что в моем сердце - интересы страны. Я пожелала ему успеха перед лицом проблем, стоящих перед Францией", - заявила Ле Пен.
Представитель канцлера Германии Ангелы Меркель назвал убедительную победу Макрона во Франции "победой сильной и единой Европы".
Эммануэля Макрона поздравила с победой и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
"Премьер-министр тепло поблагодарила избранного президента с его успехом на выборах. Франция - один из наших ближайших союзников, и мы с нетерпением ждем сотрудничества с новым президентом по широкому спектру разделяемых нами приоритетов", - говорится в заявлении официального представителя премьер-министра.
Мэр Лондона Садик Хан, который в марте ездил в Париж для переговоров с Макроном, сказал: "Французский народ выбрал надежду, а не страх, единство и не раскол".
А лидер Либерально-демократической партии Великобритании Тим Фаррон считает, что благодаря победе Макрона, как он выразился, крайне правые "волки остались за дверью дома".
Он заявил: "Я хочу поздравить Эммануэля Макрона с избранием на пост президента Франции. Это победа не только для Франции, но и для Британии, победа столь важных для нас либеральных ценностей".
В этом году явка оказалась значительно ниже по сравнению с двумя предыдущими выборами.
Кандидаты - бывший инвестиционный банкир Эммануэль Макрон и лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен - предлагали избирателям кардинально разные программы.
Официальные итоги голосования будут объявлены 11 мая, но фактически имя победителя уже известно.
Анализ корреспондента Би-би-си в Париже Хью Скофилда:
Сработает ли его имидж?
Есть опасения, что Эммануэль Макрон хорош лишь на словах. Это слова, которые наводят мосты. Слова, которые льстят его оппонентам. Слова, которые вдохновляют многих на преданность. В ходе кампании журналисты часто шутили по поводу того, насколько часто в его ответах звучали слова "au meme temps" (в то же время).
Это был его способ сглаживать разногласия, примирять противоречия. Это сошло ему с рук, потому что таков его характер. Но в реальной жизни, когда он будет управлять раздираемой противоречиями, разозленной, расколотой страной, будут ли его слова иметь тот же эффект?
Поможет ли ему его уверенность в себе создать структуры политической поддержки, которые ему нужны? Будет ли его обаяние также эффективно?
Первые трудности
Прежде всего, у его движения Макрона En Marche вообще нет представителей в парламенте.
Парламенские выборы должны пройти довольно скоро - 11 и 18 июня.
En Marche идет на выборы в качестве партии, но Макрон может столкнуться с необходимостью создать коалицию для эффективного управления.
Хотя его кандидатура на пост президента поддерживалась и другими политическими партиями, значительную часть поддержки он получил благодаря своей роли - победить Марин Ле Пен.
Теперь ему нужно будет завоевать и тех, кто воздерживался, и тех, кто скептически относится к его политическому видению.
В частности, избиратели, придерживающиеся левых взглядов, чувствовали себя обделенными в ходе второго тура с двумя оставшимися кандидатами.
Макрон также должен будет разобраться с последствиями хакерских атак, после которых в пятницу, в последний день агитации, в интернете были опубликованы материалы, связанные с его кампанией.
Среди них, как утверждается, есть как подлинные, так и поддельные документы.