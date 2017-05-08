Путин поздравил Макрона с победой на президентских выборах

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Президент России Владимир Путин направил избранному президенту Франции Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой поздравил его с победой на выборах и призвал объединить усилия двух стран в борьбе с терроризмом.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в поздравлении Путин подтвердил Макрону готовность к конструктивной работе по актуальным вопросам.

"Нарастание угроз терроризма и воинствующего экстремизма сопровождается эскалацией локальных конфликтов и дестабилизацией целых регионов. В этих условиях особенно важно преодолеть взаимное недоверие и объединить усилия для обеспечения международной стабильности и безопасности", - говорится в телеграмме.

Второй тур президентских выборов прошел во Франции в воскресенье. Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон победил, набрав 66,06% голосов. Его соперница Марин Ле Пен получила 33,94% голосов.