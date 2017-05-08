Инаугурация нового президента Франции состоится 14 мая

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нынешний президент Франции Франсуа Олланд (справа) поздравил своего преемника и сообщил о дате официального вступления в должность

Эммануэль Макрон принесет присягу в качестве президента Франции в следующее воскресенье, 14 мая, сообщил нынешний президент страны Франсуа Олланд.

Заявление было сделано в ходе мероприятий в Париже, посвященных 72-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе.

Накануне во Франции состоялся второй тур выборов. Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон победил, получив 66,06% голосов. Другой кандидат - глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9%.

При этом, как отмечает МВД страны, рекордно высоким было количество пустых или испорченных бюллетеней. Высоким оказалось и количество французов, не проголосовавших ни за одного из кандидатов - таких было 25,38%.