Месяц после атаки в Стокгольме: что думают местные узбеки?

7 мая исполнился ровно месяц со дня событий в Стокгольме, когда 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов угнал грузовик и начал давить прохожих. В результате нападения, расцененного шведскими властями как теракт, погибли пять человек.

За последние годы в Швецию приехало немало граждан Узбекистана, которые скрываются в этой стране от бедности и политических преследований на родине. Многим из них здесь предоставили убежище, но Акилову в этом было отказано.

Корреспондент Узбекской службы Би-би-си Ибрат Сафо отправился в Стокгольм, чтобы выяснить, по каким причинам Акилов мог совершить нападение и как его поступок повлиял на местную узбекскую общину.

Продюсер видео – Оксана Вождаева.