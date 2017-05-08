В Эстонии россиянину дали пять лет по обвинению в работе на ГРУ

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Иллюстративное фото: пограничный переход между Россией и Эстонией через реку Нарва

Харьюский уездный суд Эстонии приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина России Артема Зинченко, который, по данным прокуратуры, в течение нескольких лет работал на российскую разведку.

Из материалов суда стало известно, что Зинченко 30 лет, с 2013 года он постоянно проживал в Эстонии на основании вида на жительство, был задержан эстонской полицией безопасности в январе 2017 года.

Как утверждает сторона обвинения, Зинченко был завербован в 2009 году главным разведывательным управлением российского Генштаба и "активно участвовал в агентурно-оперативной работе российской внешней разведки, направленной на подрыв безопасности Эстонии".

По информации эстонского новостного портала ERR.ee, Зинченко добывал информацию об объектах государственной обороны и объектах, обеспечивающих жизненно важные услуги на территории Эстонии, а также следил и информировал ГРУ о перемещениях военной техники армии Эстонии и НАТО.

В эстонской полиции безопасности заявляют, что в последние годы российские спецслужбы проявляют особый интерес к гражданам Эстонии, которые непосредственно не имеют доступа к государственной тайне.

"Как правило, речь идет как о гражданах Эстонской Республики, так и гражданах Российской Федерации, которые занимаются различными преступными действиями в приграничном районе, что облегчает их вербовку со стороны российских спецслужб", - сказала в суде госпрокурор Инна Омблер, которая занималась расследованием уголовного дела Артема Зинченко.

Официальной российской реакции на приговор россиянину пока нет. Российские спецслужбы, как правило, не комментируют сообщения об арестах и судебных приговорах по обвинению в шпионаже в пользу России.