Двойник Лионеля Месси задержан в Иране

  • 8 мая 2017
Реза Парастеш (слева) и Лионель Месси Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Реза Парастеш (слева), осознав, как он похож на Лионеля Месси, решил стричься на манер знаменитой футбольной звезды

Иранский студент, получивший известность благодаря внешнему сходству с нападающим футбольного клуба "Барселона" и сборной Аргентины Лионелем Месси, задержан иранской полицией и доставлен в полицейский участок.

Инцидент произошел в городе Хамадан: желающих сделать уличное селфи с Резой Парастеш собралось так много, что полиция сочла происходящее нарушением общественного порядка.

Полицейские арестовали у двойника Месси автомашину, а его самого доставили в участок.

25-летний Реза Парастеш прославился несколько месяцев назад, когда сфотографировался в футболке "Барселоны" под номером 10.

Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption У "Месси" в Иране нашлось множество фанатов

Фото попало в сеть и сделало студента очень популярным. Он стал стричь волосы и ухаживать за бородой на манер знаменитого аргентинца.

"Теперь люди считают меня иранским Месси и хотят, чтобы я имитировал все его жесты и манеры. Мое появление на публике всех очень удивляет", - рассказал Парастеш в интервью Франс-пресс.

"Я счастлив, что людям это доставляет радость, и осознание этого дает мне бодрый заряд энергии", - добавил двойник футболиста.

Сейчас у Резы Парастеша нет отбоя от репортеров, он заключил несколько контрактов с модельными агентствами и даже начал осваивать сложные приемы игры в футбол, чтобы полностью соответствовать образу Месси.

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