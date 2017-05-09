В ходе маршей "Бессмертный полк" на Украине произошли стычки

Правообладатель иллюстрации NPU.GOV.UA Image caption Одна из дымовых шашек попала в полицейского

В ряде городов Украины прошли мероприятия, посвященные 72-й годовщине победы над нацизмом, а также марши "Бессмертный полк".

В Киеве участники акции, которая двигалась от станции метро "Арсенальная" в сторону парка Славы, несли портреты участников войны и скандировали "Фашизм не пройдет".

По данным полиции, в колонне было около трех тысяч человек. С двух сторон колонну держали в оцеплении военнослужащие и полиция.

Во время марша происходили небольшие стычки: проукраинские активисты бросили в участников акции несколько дымовых шашек, а также пакеты с красной краской и картофелины.

Один из сотрудников полиции получил ранение в результате попадания дымовой шашки.

Из некоторых окон были вывешены черно-красные флаги "Правого сектора" (организация запрещена в России) и черные знамена с трезубцем.

Позднее полиция сообщила, что это был офис Организации украинских националистов (ОУН).

По факту инцидентов возле офиса ОУН начато уголовное производство, сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

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Представители полиции также сообщили, что у пожилых людей изъяли несколько "георгиевских ленточек" и провели с ними разъяснительную работу.

Кроме того, в полиции сообщили, что один из участников акции "Бессмертный полк" пытался развернуть баннер с фоном цветов "георгиевской ленточки".

"Полиция не допустила провокации: плакат изъяли. Мужчину, который его держал, доставили в управление полиции для выяснения обстоятельств", - сообщили в полиции.

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Корреспондент Украинской службы Би-би-си сообщил, что марш "Бессмертного полка" завершился возложением цветов к монументу Вечного огня.

После прохождения колонны проукраинские активисты развернули огромный украинский флаг и стали скандировать "Бандера и Шухевич - герои Украины" и "Украина превыше всего".

Украинское агентство УНИАН сообщило, что в Харькове и Запорожье также произошли стычки между участниками марша "Бессмертный полк" и проукраинскими активистами.