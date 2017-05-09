ЕСПЧ не нашел нарушений в деле Зары Муртазалиевой

Правообладатель иллюстрации Vitaly Belousov/TASS Image caption Зара Муртазалиева не признала свою вину

Европейский суд по правам человека не нашел нарушений в деле Зары Муртазалиевой, которая обвинялась в подготовке теракта в 2004 году в московском торговом центре "Охотный ряд".

В 2005 году Мосгорсуд приговорил Муртазалиеву к девяти годам колонии; жалоба в ЕСПЧ была подана в том же году.

На свободу она вышла в сентябре 2012 года, полностью отбыв срок - 8,5 лет, после чего уехала во Францию.

Муртазалиева была задержана 4 марта 2004 года в Москве, в ее сумке, как сказано в материалах дела, было найдено около 200 грамм взрывчатки. Тогда ей был 21 год.

Муртазалиева свою вину не признала. По ее словам, взрывчатку ей подбросили сотрудники милиции после задержания.

Тем не менее, основываясь на собранном материале, суд приговорил учившуюся в то время в вузе Муртазалиеву к девяти годам колонии, признав виновной в намерении взорвать эскалатор в торговом комплексе "Охотный ряд".

Позже срок лишения свободы был снижен Верховным судом России на полгода.

Вопросы о справедливости вынесенного приговора по делу Муртазалиевой ставились не раз. В частности, сомнение в ее виновности выражал президент Чечни Рамзан Кадыров.

В дополнение к этому правозащитные организации причисляли ее к политическим заключенными наравне с Михаилом Ходорковским, Платоном Лебедевым и Игорем Сутягиным.

В 2008 году суд в Мордовии, где Муртазалиева отбывала наказание, отказал ей в условно-досрочном освобождении, объяснив решение тем, что она не признала свою вину и не раскаялась.