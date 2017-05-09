Сообщник Джихадиста Джона из ИГ осужден в Турции за терроризм

Правообладатель иллюстрации HO via Met Police Image caption Дэвис (слева) не смог убедить судей в том, что он не причастен к экстремистской группировке

Турецкий суд приговорил к семи с половиной годам тюремного заключения британского подданного, воевавшего в Сирии на стороне экстремистской группировки "Исламское государство".

33-летний Айне Лесли Дэвис был арестован в 2015 году в прибрежном городе Силиври недалеко от Стамбула.

Проходивший там же суд установил, что Дэвис был одним из командиров запрещенной в России и других странах группировки "Исламское государство".

По информации Би-би-си, Дэвис входил в ячейку ИГ под названием "Битлз". Группа, состоявшая из четырех человек, включая ныне убитого боевика по кличке Джихадист Джон, занималась внесудебными расправами над заложниками.

Дэвис - единственный участник ячейки, представший перед судом, - отвергал предъявленные ему обвинения.

Один из бывших заложников "Битлз", испанский журналист Хавьер Эспиноса, который несколько раз пережил устроенные боевиками постановочные казни, приветствовал решение турецкого судьи.

"Он должен был предстать перед правосудием везде, где бы ни был. Неважно, в Англии, в Турции или где-нибудь еще. Он должен навсегда остаться в тюрьме", - сказал в интервью Би-би-си бывший заложник.

Правообладатель иллюстрации HO via Met Police Image caption Айне Дэвис (второй справа в первом ряду) в компании друзей

Айне Дэвис - бывший работник лондонского метрополитена, ранее судимый за наркотики и незаконное владение оружием, а позднее принявший ислам.

В 2013 году он вступил в ИГ и отправился воевать в Сирию. Его жену Амаль Вахаби британские власти обвинили в финансировании террористической деятельности мужа и в ноябре 2014 года заключили в тюрьму.

Сам Дэвис был арестован в Турции в ноябре 2015 года в рамках операции по борьбе с терроризмом.

В суде стало известно, что его выследила турецкая полиция и спецслужбы спустя несколько дней после того, как он нелегально въехал в Турцию из Сирии.

Вместе с Дэвисом были арестованы еще трое британцев. Их также подозревали в сотрудничестве с "Исламским государством", но впоследствии против двоих из них обвинения были сняты, а третий оправдан судом.

"Просто хочу свободы"

На вопрос турецкого прокурора, был ли он другом убийцы заложников Мохаммеда Эмвази, известного по кличке Джихадист Джон, Айне Дэвис ответил, что познакомился с ним во время молитвы в лондонской мечети.

Однако, как утверждал подсудимый, он не был другом Эмвази и не входил в джихадистскую ячейку "Битлз".

"Я не член ИГ, я поехал в Сирию, потому что в моей стране притесняли людей", - заявил он в последнем слове на суде. - Я невиновен. Я даже не понимаю, почему с этим делом так долго разбирались, я просто хочу свободы", - сказал Дэвис на английском языке.

Би-би-си располагает доказательствами того, что Дэвис был одним из четырех членов ячейки "Битлз".

Личность британца кувейтского происхождения Мохаммеда Эмвази по кличке Джихадист Джон стала известна после появления в 2014 году видеозаписи убийства американского журналиста Джеймса Фоули.

Позднее он появлялся и в ряде других видеозаписей, где были показаны убийства заложников. В кадре Эмвази одет в черную робу, а на его голове черная маска-балаклава.

Джихадист Джон был убит в результате американского авианалета близ сирийского города Ракка осенью 2015 года.

Государственный департамент США недавно назвал имена еще двоих выходцев из Лондона, входивших в ячейку "Битлз" и причастных к обезглавливаниям как минимум более 27 заложников и пытках многих других.