Арестованный с ножами в центре Лондона исламист обвинен в терроризме

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption О задержанном известно, что он учился в школе в лондонском районе Тоттенхэм

Британские власти предъявили мужчине, арестованному 27 апреля в центре Лондона с двумя большими ножами, обвинения в подготовке теракта и изготовлении взрывных устройств.

Как уточнил Скотленд-ярд, 27-летнему Халиду Мохаммеду Омару Али предъявлены обвинения по трем пунктам.

Первый пункт - о подготовке к осуществлению теракта - напрямую касается инцидента, который произошел недалеко от здания парламента и правительственного квартала Уайтхолл.

Два других пункта обвинения - об изготовлении взрывных устройств "с намерением посягнуть на человеческую жизнь либо причинить серьезный вред имуществу" относятся к 2012 году, когда обвиняемый, по данным следствия, находился на территории Афганистана.

Халид Мохаммед Али - британский подданный, хотя и родился не на Британских островах. Известно, что он учился в школе в лондонском районе Тоттенхэм. Учителя этой школы и бывшие одноклассники описывают его в интервью британским газетам как славного малого и замечательного ученика.

В 2010 году он участвовал в организованной пропалестинскими активистами акции по прорыву израильской блокады сектора Газа, который взяло под контроль движение "Хамас".

По данным газеты "Гардиан", акция с участием Халида Али закончилась неудачей: команда и капитан перессорились, и судно закончило путешествие в одном из греческих портов.

Чем именно Халид Али занимался в Афганистане, пока не сообщается.

В среду, 10 мая обвиняемый должен предстать перед магистратским судом Вестминстера.

Халид Мохаммед Али был задержан 27 апреля на переходе у Парламентской площади недалеко от резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.

Как передавал с места событий корреспондент Би-би-си, операцию по задержанию провели полицейские из отдела по борьбе с терроризмом Скотленд-ярда, получившие информацию от спецслужб. При захвате никто не пострадал.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Операцию по задержанию провели полицейские из отдела по борьбе с терроризмом

В районе Уайтхолл были введены повышенные меры безопасности после нападения 22 марта на Вестминстерском мосту, когда британец Халид Масуд направил свой автомобиль на прохожих, а затем врезался в ограду у здания парламента и набросился с ножами на стоявшего на посту полицейского Кита Палмера.

Жертами нападения стали пять человек, включая полицейского; Масуд был также убит.