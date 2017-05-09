Трамп поручил вооружить курдские отряды в Сирии
Президент США Дональд Трамп одобрил поставки оружия курдским бойцам, сражающимся с группировкой "Исламское государство" в Сирии, сообщил Пентагон.
Курдские группировки, входящие в альянс "Демократические силы Сирии", получат оружие и боеприпасы, чтобы помочь вытеснить из Ракки боевиков ИГ, которые удерживают город более двух с половиной лет. Точная дата начала поставок пока неизвестна.
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"Мы прекрасно осознаем беспокойство нашего партнера по коалиции - Турции - по поводу безопасности. Мы хотим заверить жителей и правительство Турции, что США полны решимости предотвратить дополнительные угрозы и защитить нашего союзника по НАТО", - заявили в американском военном ведомстве.
Турция считает курдских повстанцев террористами и хочет помешать их продвижению по территории Сирии.
Альянс "Демократические силы Сирии", в состав которого входят курдские и арабские силы, уже получает поддержку со стороны элитных военных подразделений США и возглавляемой США коалиции, наносящей авиаудары по силам ИГ.
В настоящее время союз борется с ИГ, запрещенной в России и других странах, за контроль над городом Табка в 50 километрах от Ракки.
Источник в Пентагоне рассказал Би-би-си, что США собираются поставлять курдам боеприпасы, стрелковое оружие, пулеметы, а также строительную технику, в том числе бульдозеры и бронетехнику.
По данным источника, США рассчитывают со временем получить оружие и технику назад.