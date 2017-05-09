Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми
Президент США Дональд Трамп уволил главу Федерального разведывательного бюро Джеймса Коми.
Согласно заявлению Белого дома, Трамп основывался на рекомендациях генерального прокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенштейна.
"ФБР - одна из самых уважаемых и важных организаций нашей нации, и сегодняшний день станет новым началом для главной гордости нашей правоохранительной системы", - заявил Трамп.
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20 марта Коми подтвердил, что ФБР проводит расследование возможных связей членов предвыборного штаба Трампа с Россией.
Заметка дополняется.