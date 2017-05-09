Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми

  • 9 мая 2017
Джеймс Коми Правообладатель иллюстрации Getty Images

Президент США Дональд Трамп уволил главу Федерального разведывательного бюро Джеймса Коми.

Согласно заявлению Белого дома, Трамп основывался на рекомендациях генерального прокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенштейна.

"ФБР - одна из самых уважаемых и важных организаций нашей нации, и сегодняшний день станет новым началом для главной гордости нашей правоохранительной системы", - заявил Трамп.

20 марта Коми подтвердил, что ФБР проводит расследование возможных связей членов предвыборного штаба Трампа с Россией.

Заметка дополняется.

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