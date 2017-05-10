Кризис в Венесуэле: смертность женщин при родах выросла в полтора раза

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В фервале работники здравоохранения вышли на демонстрацию, протестуя против низких зарплат и нехватки медикаментов

В Венесуэле резко выросли показатели смертности среди беременных женщин и младенцев, свидетельствуют новые статистические данные.

Министерство здравоохранения впервые за два года опубликовало статистику, согласно которой количество женщин, скончавшихся при родах, выросло на 65%, а число смертей детей увеличилось на 30%.

В стране также вырос уровень заболеваемости такими болезнями, как малярия и дифтерия.

Новые статистические данные свидетельствуют о глубоком экономическом кризисе в стране, с которым, по мнению оппозиции, правительство не способно справиться.

Президент Николас Мадуро ранее заявлял, что кризис системы здравоохранения и острая нехватка медикаментов связана с экономической войной против него - по его версии, кто-то прячет поставляемые лекарства, чтобы спровоцировать госпереворот.

В конце марта он обратился к ООН с просьбой увеличить поставки медикаментов в страну.

Венесуэла может похвастаться крупнейшими запасами нефти в мире, однако обрушение цен на нефть привело к рецессии и нехватке иностранной валюты, необходимой для импорта оборудования, продуктов питания и лекарств.

В результате венесуэльцы страдают от острого дефицита практически всего необходимого - от еды до вакцин.

Согласно недавнему опросу, три четверти венесуэльцев жалуются на то, что их здоровье ухудшилось, а едят они менее двух раз в день. Многие сообщают о потере в среднем до девяти килограммов веса.

Венесуэльцы вынуждены регулярно пересекать границу с Бразилией или Колумбией, чтобы купить необходимые лекарства или обратиться за медицинской помощью.

Бразильский штат Рорайма ввел режим чрезвычайного положения, чтобы справиться с тысячами венесуэльцев, которые наводнили больницы в небольших приграничных городах.

Неясно, почему министерство здравоохранения Венесуэлы опубликовало статистику именно сейчас: оно перестало публиковать новые данные после июля 2015 года.

В течение последнего месяца страну парализовали почти ежедневные демонстрации, принимающие все более агрессивный характер, против правительства Николаса Мадуро.