В Южной Корее избран новый президент

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мун Чжэ Ин заявил, что готов посетить Пхеньян, когда для такой поездки будут созданы необходимые условия

Новым президентом Южной Кореи стал кандидат от Демократической партии "Тобуро", 64-летний Мун Чжэ Ин.

Он победил на выборах, прошедших в стране в воскресенье, набрав 41% голосов избирателей.

Во время церемонии официального вступления в должность Мун Чжэ Ин, и ранее заявлявший о намерении наладить отношения с КНДР, сказал, что готов посетить Пхеньян, когда для этого сложатся подходящие условия.

Досрочные выборы в Южной Корее были объявлены после коррупционного скандала и последовавшего за ним импичмента бывшего президента страны Пак Кын Хе.

Против нее был выдвинут целый ряд обвинений, в том числе в коррупции, превышении должностных полномочий, вымогательстве и разглашении государственной тайны.

Большая часть этих обвинений связана с близкой подругой Пак Кын Хе - Чхве Сун Силь. Следствие установило, что Чхве Сун Силь, не занимая никаких государственных постов, но пользуясь знакомством с президентом, была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений, а также имела собственный круг советников.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В течение нескольких месяцев в Южной Корее проходили акции протеста, участники которых требовали отставки президента Пак Кын Хе

Кроме того, Чхве Сун Силь, пользуясь своим влиянием, принуждала ряд южнокорейских корпораций делать многомиллионные пожертвования в связанные с ней фонды - Mir и K-Sports, в результате чего эти финансовые организации получили 80 млрд вон ($72 млн), считает следствие.

Пак Кын Хе отрицает свою вину.