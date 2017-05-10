Скончался кинокритик Даниил Дондурей
- 10 мая 2017
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На 69-м году жизни умер кинокритик Даниил Дондурей, сообщил на своей странице в "Фейсбуке" режиссер Виталий Манский.
Даниил Дондурей родился 19 мая 1948 года.
С 1993 года он был главным редактором журнала "Искусство кино".
Кинокритик является лауреатом премий "Литературной газеты", журналов "Литературное обозрение" и "Смена".
Также он входил в президентский Совет по правам человека, где возглавлял профильную комиссию по культурным правам, образованию и науке.
В 2016 году он стал лауреатом Национальной кинематографической премии "Ника" - "За вклад в кинематографические науки, критику и образование".