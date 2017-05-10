Опрос: две трети россиян не верят декларациям чиновников

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По данным аналитической организации "Левада-центр", 61% граждан России считает, что чиновники, члены Совета федерации и депутаты Государственной думы указывают в своих декларациях лишь небольшую часть своих доходов.

В частности, согласно данным опроса, 40% россиян считают, что в апрельских декларациях высшие чиновники указали "меньшую часть" своих доходов, а 21% - что была указана лишь "ничтожно малая часть".

При этом каждый второй респондент (50%) видит, что "образ и уровень жизни чиновников не соответствует заявленным доходам, которые они получают".

Опрошенные считают, что чиновники, чтобы не декларировать свое имущество, записывают его на своих родственников.

В то, что чиновники указали все доходы или большую их часть, верят соответственно 8% и 12% респондентов.

Еще 26% опрошенных назвали причиной своего недоверия декларациям публикуемые в СМИ материалы о коррупционных делах чиновников и хищении казенных средств.

Кроме этого, 21% считает, что руководство защищает чиновников от попыток антикоррупционных расследований.