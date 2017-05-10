В России на время Кубка конфедераций усложнили согласование митингов

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Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер безопасности на время проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как говорится в тексте указа, все митинги, шествия, демонстрации и другие виды акций, не связанные со спортивными событиями, должны будут проводиться только в тех местах и в то время, которое определят местные власти по согласованию с ФСБ.

Кроме этого, в городах, где будут проходить игры, вводится особый порядок временной регистрации. Прибывающие должны будут встать на учет в течение трех дней, тогда как обычно им на это отводится 90 дней.

Также в этих регионах запрещается продажа гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, боеприпасов и специальных средств.

Под запрет попадает продажа взрывчатых веществ, материалов промышленного назначения и изделий, их содержащих, а также ядовитых веществ, за исключением входящих в состав лекарственных средств, зарегистрированных в РФ.

Эти меры вводятся на время проведения Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае.

С 25 мая по 25 июля 2018 года, когда будет проходить чемпионат мира, такие меры будут действовать в этих же регионах, а также в Волгоградской, Свердловской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областях и Мордовии.

В июне этого года, то есть во время действия усиленных мер безопасности, в Москве и других городах России ожидалось проведение как минимум одной массовой акции. Ее еще в апреле анонсировал оппозиционер Алексей Навальный.

Свою акцию он планировал провести 12 июня. При этом заявку на проведение митинга организаторы пока подать не могут, поскольку по закону она подается местным властям не раньше чем за 15 дней до предполагаемой даты его проведения.