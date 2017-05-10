Умер прославившийся композицией Children диджей Роберт Майлз
- 10 мая 2017
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На Ибице на 48-м году жизни после непродолжительной болезни скончался диджей и композитор Роберт Майлз, сообщил его продюсер Джо Ти Ванелли.
Роберт Майлз родился в итальянской семье в Швейцарии 3 ноября 1969 года. Он стал известен широкой публике в 1995 году своей композицией Children.
Трек разошелся тиражом более двух миллионов экземпляров.
После этого Майлз записал еще два сингла, вошедших в британские хит-парады - Fable и One & One.
Всего Майлз записал пять студийных альбомов.
В 1997 году музыкант получил музыкальную премию Brit Award за международный музыкальный прорыв года.