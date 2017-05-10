Умер прославившийся композицией Children диджей Роберт Майлз

Правообладатель иллюстрации Salim Lamrani Image caption Композиция Майлза Children заняла второе место в британском хит-параде

На Ибице на 48-м году жизни после непродолжительной болезни скончался диджей и композитор Роберт Майлз, сообщил его продюсер Джо Ти Ванелли.

Роберт Майлз родился в итальянской семье в Швейцарии 3 ноября 1969 года. Он стал известен широкой публике в 1995 году своей композицией Children.

Трек разошелся тиражом более двух миллионов экземпляров.

После этого Майлз записал еще два сингла, вошедших в британские хит-парады - Fable и One & One.

Всего Майлз записал пять студийных альбомов.

В 1997 году музыкант получил музыкальную премию Brit Award за международный музыкальный прорыв года.