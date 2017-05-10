Бюджет фонда "друга Путина" Ролдугина составил 2,5 млрд рублей за год

Правообладатель иллюстрации Метцель Михаил/TASS Image caption "Я горжусь, что у меня есть такие друзья", - сказал Владимир Путин о Сергее Ролдугине весной 2016 года.

Фонд виолончелиста Сергея Ролдугина, который известен как друг президента Владимира Путина, за прошлый год истратил 2,5 млрд рублей. Это в четыре раза меньше, чем в 2015 году.

Фонд поддержки одаренных детей "Талант и успех", в правление которого входит Ролдугин, в 2016 году потратил 2,474 млрд рублей, следует из годового отчета фонда, опубликованного на сайте министерства юстиции. В основном фонд существует на бюджетные средства.

Большую часть средств, почти 819 млн рублей, полученных из российского бюджета, организация израсходовала на подготовку "детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта и естественнонаучного образования, в том числе организацию содержания, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Еще 614 млн рублей фонд отдал на строительство новых зданий, инвентарь, ремонт и т.д. Также фонд раздал президентские гранты на общую сумму 196,56 млн рублей. На содержание своего руководства организация потратила 72,5 млн рублей.

"Основная статья затрат фонда - это обеспечение пребывания школьников в "Сириусе" (образовательный центр в Сочи, основной объект инвестиций фонда), включая образовательный процесс как по профилю, так и по общей школьной программе, содержание помещений в которых проходят занятия, лекции, спортивные тренировки.

Например, только в научном парке "Сириус" расположено более 80 научно-образовательных помещений - лаборатории, мастерские, экспозиции и выставочные залы, учебные аудитории и классы (были открыты в 2016 году)", - говорится в ответе пресс-службы фонда на запрос Би-би-си.

Годом ранее, в 2015 году, бюджет фонда был намного больше - 9,77 млрд рублей. Тогда на строительство и приобретение инвентаря фонд истратил 6,4 млрд рублей. Как следует из ответа пресс-службы фонда, разница в затратах в 2016 году по сравнению с 2015 годом объясняется тем, что в 2015 году центр "Сириус" только начал работать.

В 2017-2019 гг. фонд "Талант и успех" получит из бюджета почти 5,6 млрд рублей согласно закону о бюджете. Из них в этом году фонду выделят 1,6 млрд рублей, а еще почти 4 млрд рублей - в 2018-2019 годах.

Виолончелист Сергей Ролдугин начал активно упоминаться в СМИ в начале 2016 года после публикации Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) скандальных материалов о панамских офшорах.

Ролдугина обвиняли во владении офшорными компаниями с оборотами в миллиарды долларов. Оппозиционный политик Алексей Навальный называл его "кошельком Путина".

После скандала сам Путин публично заявил, что гордится дружбой с Ролдугиным. "Чем больше у нас будет таких людей, тем лучше, и я горжусь, что у меня есть такие друзья", - сказал Путин.

В 2014 году музыкант рассказал в интервью изданию "Вечерняя Казань", что с Путиным его познакомил его старший брат, который учился с ним вместе в Краснознаменном институте КГБ.

В мае этого года фонд Ролдугина получил от властей Кубани в безвозмездное пользование два пляжа общей длиной более 300 м рядом с олимпийскими объектами в Сочи на срок до 2020 года.

В ноябре 2016 года Путин на совещании правительства раскритиковал работу фонда.

"Я попрошу внимательнее отнестись. Три сотни миллионов забрали, а используется 15%. Либо все-таки работать на развитие должным образом, либо столько денег не нужно, и тогда на другие цели их направить; есть куда эти деньги направить, социальные", - сказал президент.

Обратила внимание на проблемы с работой фонда "Талант и Успех" глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

"Несмотря на такие значительные ресурсы, дальнейшая судьба одаренных детей после того, как они заканчивают учебные заведения, никоим образом не отслеживается", - сказала Голикова.

После этого минкультуры предложило ужесточить порядок отчетности фонда, а минобрнауки - порядок получения субсидий из федерального бюджета.