В Тбилиси задержали участников протестов против гибели шахтеров

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В Тбилиси задержали нескольких участников акции, проводившейся в знак протеста против недостаточного внимания властей к мерам безопасности в шахтах, которое, по мнению митингующих, привело к гибели четырех шахтеров в Ткибули.

Шахтеры погибли накануне вечером на шахте имени Миндели компании "Сакнахшири" ( Грузуголь) при проведении ремонтных работ. Они заменяли канат на устройстве по подъему угля, которое сорвалось. Тела погибших удалось извлечь лишь утром в среду после нескольких часов поисково-спасательных работ.

"Трудности были из-за того, что спасательные мероприятия велись на глубине примерно 350 метров под землей", - заявил журналистам начальник управления агентства МВД по управлению чрезвычайными ситуациями в Имерети Владимир Джгамадзе.

В связи с произошедшим МВД Грузии ведет следствие по статье уголовного кодекса о нарушении норм безопасности при ведении горных, строительных и иных работ.

Безопасность и права

Трагический случай в Ткибули вызвал очередной взрыв негодования по поводу условий и безопасности на рабочих местах в Грузии.

Студенческая организация "Аудитория 115" в связи с произошедшим во вторник ночью провела шумную акцию протеста перед зданием Парламента в Тбилиси.

Согласно организации, трое участников акции были задержаны правоохранительными органами после того, как протестующие попытались перекрыть центральный проспект в столице.

Резкое высказался в связи с произошедшим на своей странице в социальной сети "Фейсбук" народный защитник Уча Нануашвили.

"Те, кто противостоит созданию эффективной инспекции труда, в правительстве, парламенте, конституционной комиссии или в других местах, вы убийцы. Это правда. Мы четыре года требуем создания инспекции труда. Просто стыдно, друзья", - написал Нануашвили.

Компенсации и наказания

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гвахария, который находился на месте происшествия в Ткибули, пообещал, что семьи пострадавших получат компенсации как от компании, так и от местных властей.

"Что самое главное, будет проведено максимально открытое расследование, в соответствие с результатами которого все виновные будут наказаны", - заявил министр.

К изучению причин произошедшего подключился и департамент по инспектированию труда министерства труда, здравоохранения и социальной защиты.

Генеральный директор компании "Сакназшири" Джамбул Джакели выразил соболезнования семьям погибших и коллективу компании, заявив, что компания потеряла профессиональных членов коллектива.

"Что касается компании, мы готовы открыто сотрудничать со следствием… Компания готова оказать компенсацию и любую помощь ", - заявил Джакели.

Не первая трагедия

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили также призвал направить усилия на усовершенствование правил безопасности труда и строжайший контроль по их соблюдению.

По словам Маргвелашвили, это не первая трагедия, и ее нельзя считать просто "случаем".

Существующие сегодня условия безопасности труда не могут эффективным образом исключать подобные несчастья, говорится в заявлении грузинского президента.

Профсоюзы, неправительственные и студенческие организации не раз призывали к принятию мер для обеспечения эффективного контроля безопасности на рабочих местах и улучшения трудовых условий в Грузии.

Согласно Центру по обучению и мониторингу прав человека (EMC) , только в 2016 году на рабочих местах пострадали 85 и погибли 58 человек.