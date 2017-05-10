Бонусы правления "Роснефти" выросли в сто раз

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Премии правления государственной нефтяной компании "Роснефть" составили 1,45 млрд рублей, следует из ее отчета за первый квартал текущего года. Аналогичные бонусы за тот же квартал 2016 года составили 14,6 млн рублей. Иными словами, премии выросли примерно в 100 раз.

В общую сумму выплаченных премий включены как бонусы по итогам предыдущего года, так и разовые вознаждения за реализацию значимых проектов и получение государственных наград.

Резкий скачок бонусов объясняется успешным проведением двух сделок - покупке у государства 50,08% акций компании "Башнефть" и продажи 19,5% акций "Роснефти" сторонним инвесторам, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя госкомпании.

Выручка "Роснефти" в прошлом году выросла на 3%, чистая прибыль - на 44%, следует из ее финансового отчета по международным стандартам.

В отчете за январь-март 2017 года указана только общая сумма вознаграждения правлению без детализации по отдельным членам. Всего в коллегиальный орган входят десять человек, включая его председателя - главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина.

Сечин владеет 0,1273% обыкновенных акций "Роснефти". Рыночная стоимость этого пакета превышает 4 млрд рублей, следует из данных Московской биржи.

"Роснефть" впервые раскрыла размер зарплаты своего руководителя в 2015 году. Без учета бонусов и прочих дополнительных выплат доход Сечина за 2014 год составлял около 240 млн рублей год.

В 2015 году, по данным журнала Forbes, топ-менеджер заработал $13 млн (более 750 млн рублей по текущему курсу), что ставило его на второе место рейтинга самых высокооплачиваемых топ-менеджеров российских компаний, составленного изданием.

Оценка включает в себя не только зарплату, но и выплаты на основе акций, а также доходы от нахождения менеджеров в составе руководства дочерних компаний.

В 2014 году Игорь Сечин выиграл судебный иск против журнала, в результате чего редакции пришлось опровергнуть оценку его доходов за 2012 год ($50 млн). Несмотря на это, Forbes включал главу "Роснефти" в рейтинги за последующие два года.