Березкин подал в ФАС ходатайство о покупке акций холдинга РБК

Правообладатель иллюстрации Васев Стоян/TASS Image caption Березкин хочет купить контрольный пакет акций РБК

Владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении 65,43% акций медиахолдинга РБК. Об этом Би-би-си в среду сообщил представитель бизнесмена.

О том, что в ФАС поступило ходатайство, сообщило агентство RNS со ссылкой на начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Николая Карташова.

"В ФАС России 28 апреля 2017 года поступило ходатайство о согласовании приобретения 65,43% акций ПАО "РБК", - сообщило издание, не уточнив, кто подал ходатайство.

В своем официальном канале в Telegram ФАС уточнила, что ходатайство о согласовании приобретения 65,43% акций ПАО «РБК» в ФАС России поступило от АО «Сотол Проект». Эта структура входит в группу ЕСН Березкина, пояснил Би-би-си представитель бизнесмена.

В середине апреля агентство RNS и газета "Ведомости" сообщили, что бизнесмен Михаил Прохоров может продать РБК владельцу группы ЕСН Григорию Березкину.

Сделка пока не подписана, заявил публично позже сам Березкин, добавив, что это вопрос "ближайших двух недель".

По данным "Ведомостей", структуры бизнесмена владеют московской газетой Metro, а до прошлого года владели контрольным пакетом ИД "Комсомольская правда".

Весной прошлого года сменилось руководство объединенной редакции РБК. Тогда издание покинули шеф-редактор Елизавета Осетинская (в настоящий момент учится в США) и главный редактор сайта Роман Баданин, который позднее возглавил редакцию телеканала "Дождь". Их уход последовал за увольнением из медиахолдига главного редактора газеты РБК Максима Солюса.

Многие журналисты издания также решили покинуть РБК, связав увольнения с давлением чиновников. Сейчас редакцию возглавляют Елизавета Голикова и Игорь Тросников, до этого работавшие в "Коммерсанте" и ТАСС.

Как писал RNS, в случае продаже Березкину к управлению холдингом может быть привлечен гендиректор "Румедиа" Алексей Абакумов, который прежде работал в ВГТРК и на РЕН ТВ.